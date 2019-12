Syver Kvalvik og familien fikk like før jul en vond og vanskelig beskjed. Pappa i familien, som har vært kreftsyk i to år, kommer ikke til å bli frisk fra sykdommen.

Men den triste nyheten ga også 13-åringen fra Stavern en idé.

Han bestemte seg for å starte sin egen innsamlingsaksjon for Kreftforeningen.

– Jeg ville gjøre det for at andre barn ikke skal oppleve å miste foreldrene sine, sier Kvalvik til TV 2.

Store summer på kort tid

Kvalvik opprettet innsamlingsaksjonen på Facebook med et ganske beskjedent mål: Å samle inn 500 kroner til Kreftforeningen.

OVERVELDET: Mamma Janne Gjerken Fredheim Kvalvik forteller at familien er overveldet av responsen. Foto: Ingvild Fjelltveit

Men bare et par dager etter at at aksjonen var i gang, hadde han fått inn 30.000 kroner.

Mindre enn to uker etter at innsamlingen startet, har 13-åringen samlet inn 137.000 kroner.

– Det er helt fantastisk. Jeg hadde ikke forventet at det skulle bli så mye i det hele tatt, sier Kvalvik.

Nærmere 600 personer har gitt bidrag til innsamlingen.

– Det er veldig bra at det er så mange som gir.

Fortalte det ikke til foreldrene

Foreldrene til Kvalvik var ikke klar over at tenåringen deres hadde satt i gang en innsamlingsaksjon.

– Det kom overraskende på meg da jeg satt og scrollet nedover Facebook en kveld og plutselig så jeg aksjonen, sier mamma Janne Gjerken Fredheim Kvalvik.

Både hun og Kvalviks far er veldig stolte av sønnen.

– Jeg syns det står respekt av det å være 13 år og å klare å løfte blikket og være så handlekraftig når du står i den sørgelig situasjonen både han og vi er i, sier Fredheim Kvalvik.

Hun forteller at familien er overveldet over responsen innsamlingsaksjonen har fått.

– Vi ser på hvert bidrag, både stort og lite, som et symbol på omsorg og omtanke. Det å vite at det er så mange godhjertede folk rundt oss som "backer", gir oss en trygghet i den tiden vi skal inn i.

Kreftforeningen takker

Syver Kvalvik håper pengene han har samlet inn vil bli brukt til kreftforskning og ulike støttetiltak for kreftsyke og deres pårørende.

Kreftforeningen er svært takknemlig for initiativet fra 13-åringen.

– For et fantastisk engasjement - dette er virkelig helt utrolig. Tusen hjertelig takk, skriver foreningen på Facebook.