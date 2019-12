Alexander Bolsjunov (23) er oppvokst nær grensen til Ukraina. Her var det lite dataspill, men nok av fysiske arbeidsoppgaver i oppveksten.

TV 2 besøkte Bolsjunov i sommer. Han kommer fra en gård som har eget sagbruk. Og vi fikk se at det fortsatt er nødvendig med muskler for å få arbeidet utført.

– Jeg får ikke så mye tid hjemme, bare et par dager. Det er ganske kult å få tilbringe tid med familien. Det godt for meg å kunne hjelpe til så godt jeg kan. Jeg trives med fysisk arbeid, og det er også godt for hodet. For meg, som er mye borte på trening, er jobb på gården en måte å få ladet batteriene på. Det får meg til å slappe av mentalt, sier Bolsjunov.

Russeren er jevngammel med rivalen, Johannes Høsflot Klæbo. Han er ikke helt sikker på hvorfor det ble langrenn som ble hans lidenskap og jobb. Bolsjunov tror oppveksten kan være en forklaring på suksessen.

– Det er vanskelig å si hvor talentet kommer fra, men jeg tror det stammer fra hardt arbeid i barndommen. Jeg er hele tiden på jakt etter feil som jeg kan rette opp i, slik at jeg kan forbedre resultatene mine for hver sesong, forteller han.

Bolsjunov har imponert i verdenscupen, men i Tour de Ski har han ikke hatt fullklaff. I 2018 ble det 6. plass. I forrige sesong ble han nummer fem sammenlagt.

– Jeg tror jeg kan vinne en gang, men i de to siste utgavene har jeg gjort mange feil i løpet av Touren. Det må jeg rette opp i. Hvis jeg klarer å unngå feil, tror jeg at det er mulig å vinne.

FOKUSERT: Alexander Bolsjunov ligger ikke på latsiden når han er hjemme hos familien. Foto: Yngve Pedersen

Bolsjunov er nummer to i sammendraget, 32 sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo. Nå tror russeren at han er god nok til å overta ledelsen i Tour de Ski.

– Jeg vil ha den gule ledertrøyen etter 15 kilometeren på nyttårsaften, sa han spøkefullt til TV 2 på skistadion i Toblach mandag formiddag. Og det skulle jo passe glimrende for Bolsjunov, som fyller 23 år på nyttårsaften.