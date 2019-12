Tall fra Dyrebeskyttelsen viser at 71 prosent av oss ønsker et forbud mot privat oppskyting av raketter, men samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde har ingen planer om å innføre et slikt forbud.

– Vi kan nok ikke forby alt vi ikke liker, men vi må ta hensyn til både to- og firbeinte, sier hun.

Tybring-Gjedde er selv hundeeier.

– Liker dere to nyttårsraketter da?

– Nei, ingen av oss er særlig glade i nyttårsraketter, men hunden har blitt bedre med årene, sier statsråden, som forteller at de har øvd for å unngå at dyret blir skremt.

Krever forbud

Dagen før nyttårsaften møter TV 2 flere personer som er ute og lufter hundene sine på Frogner i Oslo. Ingen av de vi snakker med gleder seg til at rakettene skal skytes opp.

– Jeg hadde en gang en boxer som var livredd på nyttårsaften, så da måtte vi rømme Oslo for å unngå at den ble hysterisk. Heldigvis hadde vi en hytte i marka som vi kunne være på, forteller hundeeier Tor Nordli.

Han støtter Dyrebeskyttelsen som nå vil ha et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri.

RAKETT-MOTSTANDER: Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge vil ha forbud mot at private kan sende opp raketter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi må slutte med dette, vi vil ha et forbud mot at private får lov til å fyre opp raketter og skremme, ikke bare hunder, men katter, fugler og andre husdyr, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

– Men det er jo restriksjoner allerede i dag?

– Men det fungerer ikke. Folk fyrer opp raketter i fylla og det skjer ulykker med både folk og dyr. I fjor hadde vi en hest som brakk beinet da den fikk panikk av fyrverkeri. Den måtte avlives. Så det beste er om det offentlige tar seg av dette med godkjente pyroteknikere som gjør dette i ordnede former. Og at det skjer innenfor et kort tidsrom, sier Roaldset til TV 2.

Ber myndighetene gripe inn

Også øyelege Nils Bull på Haukeland Universitetssykehus vil ha et forbud mot at private får sende opp raketter og fyrverkeri. Han har i mange år behandlet personer som har fått øyeskader av raketter på avveie.

Han mener at myndighetene nå må gripe inn.

– I dag er det ikke trygt for folk på nyttårsaften. Mellom 200 og 300 mennesker får skader av raketter hvert eneste år. Så myndighetene må sørge for et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri, sier Bull til TV 2. Han er overlege ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Men Bull får ikke støtte fra statsråd Tybring-Gjedde.

– Man må bruke beskyttelsesbriller, man må ta hensyn til både seg selv og omgivelsene sine, sier hun.

Statsråden mener at et forbud ikke er nødvendig.

– Hvis så mange som 70 prosent av befolkningen ikke ønsker å skyte opp raketter privat, så vil bruken raketter gå ned. Jeg synes ikke det gjør noen ting.