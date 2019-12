Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt sier til avisa at det ligger an til at mannen blir overført til Norge i løpet av noen dager.

– Først må den svenske påtalemyndigheten fatte en beslutning om overføring. Dette kan de gjøre uten å koble inn tingretten. Dermed ligger det an til at han blir overført til Norge, sier hun til avisa.

Mandag har den siktedes norske forsvarer, John Christian Elden, og hans svenske forsvarer hatt et møte med norsk og svensk politi i Karlstad i Sverige.

På vei hjem fra butikken

Lørdag kveld ble det kjent at det var 74 år gamle Borgar Giil Andresen som ble funnet død.

Han var på vei hjem fra butikken da han ble funnet hardt skadd på gaten.

Navnet frigis i samråd med familiens bistandsadvokat, Marijana Lozic. Hun representerer Andresens to voksne barn. Hun forteller at familien er i sjokk over det som er skjedd.

– En varm og kjær bestefar

– Han var en meget varm og kjær far, svigerfar og bestefar. Tapet av dette gode mennesket tas svært tungt av de nærmeste pårørende, sier Lozic på vegne av familien.

Dagen før drapet skjedde var avdøde og hans to voksne barn og deres familier i et middagsselskap hos Andresens datter. Under dette selskapet skal det ikke ha vært noe som tydet på at noe var galt.

– Det var et veldig hyggelig middagsselskap, og siste gang de fikk se far, svigerfar, bestefar i live, før man lille julaften får dette tragiske budskapet, sier Lozic.

Det er broren til Andresens nåværende enke som er siktet for drapet. Han var ikke tilstede under selskapet dagen før drapet.

– De er i utgangspunktet glad for at en siktet person er pågrepet, fordi da nærmer man seg kanskje svar, sier Lozic.