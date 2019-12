Etter at Erling Braut Haaland signerte for Borussia Dortmund har det skapt reaksjoner rundt den røde delen av Manchester.

Superagent Mino Raiola slår tilbake mot Manchester United etter at de hevdet at agenten og spissens far, Alf-Inge Haaland, krevde en utkjøpsklausul i kontrakten til Erling Braut Haaland om han skulle signere for Manchester United.

– Jeg vet ikke om Manchester United er kjent med dette, men om de er, så er dette et forsøk på å redde seg selv. Det synes jeg er rart og skuffende, sier Mino Raiola til The Telegraph.

– Det har ikke vært noen uenigheter mellom meg og Ed Woodward. Det var bare normale forhandlinger og spilleren valgte en annen retning. Om de vil skylde på noen - greit - skyld på meg, men spilleren er fornøyd. Han gjorde et valg og vi gikk gjennom en normal prosess, forteller Raiola.

Raiola poengterte at Haaland kjente Ole Gunnar Solskjær godt og at han var tidligere lagkamerat med faren på landslaget.

– Klubben som hadde mest direkte kontakt med Braut Haaland var Manchester United. De snakket med han mest. Alle hadde sjansen til å snakke med ham personlig. Spesielt Ole Gunnar Solskjær, siden de kjente hverandre fra før, sier Raiola.

Superagenten mener Erling Braut Haaland tok valget helt selv.

– Tydeligvis følte han at dette ikke var det rette steget på dette tidspunktet av karrieren. Det er ingenting imot Manchester United og Ole. Han valgte Borussia Dortmund foran dem og andre klubber, og jeg er veldig glad fordi han går til en klubb han ønsker å gå til. Det er det beste for han nå. Ville han gått til Manchester United, ville jeg vært forpliktet til å ta han til Manchester United, men det ville han ikke, sier Raiola.

– Man foretrekker kanskje ikke en overgang til Premier League når man er 19 år gammel. Tilbudet fra Manchester United var veldig bra, men det handlet ikke om økonomi. Det handlet om at spilleren valgte Borussia Dortmund på dette stadiet av karrieren, forteller superagenten.

Ifølge kilder TV 2 har snakket med, ville ikke United gå med på en utkjøpsklausul i en kontrakt med Erling Braut Haaland.

De skal heller ikke ha ønsket å etterkomme krav fra agent Mino Raiola om en andel av en fremtidig kjøpesum, som kunne gitt agenten drivkraft til å selge Haaland videre fra United om bare et par sesonger.

– Gjengen på Old Trafford kommer naturligvis med sin forklaring på hvorfor Braut ikke reiste dit, men dette ser jo ut som et stort prestisjenederlag for Manchester United. Solskjær reiste til Salzburg for å overtale Braut, men allikevel ble det ingen overgang, påpeker TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Manchester United har en vond historie med superagent Mino Raiola, som har prøvd å få solgt Paul Pogba fra nettopp United til Real Madrid. Agenten har i klare ordelag gjort det klart hva han mener om det, noe som har ført til et anstrengt forhold til ledelsen i klubben.