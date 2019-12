Søndag ettermiddag bekreftet Skiforbundet at en forkjølet Emil Iversen reiser hjem fra Tour de Ski.

– Det er ingen vits i å delta i Tour de Ski og være 98 prosent, uttalte Iversen.

Han var fryktelig skuffet etter semifinale-exiten i Lenzerheide. Ikke først og fremst på grunn av resultatet, men Iversen følte seg ikke bra. Han brukte lang tid i omkledningsteltet før han pratet med media.

– Kunne tapt to minutter

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller at Iversen var svært lei seg.

– Voksne gutter gråter også. Det er kjipt hvis man har jobbet i ti år mot et mål, og så ryker det på grunn av en tett nese. Jeg var en tur innom teltet da han satt og deppet. Det fikk holde, sier Nossum.

Mandag er det hviledag i Tour de Ski. Tirsdag venter 15 km individuell start i fri teknikk. Nossum avviser at Iversen kunne utsatt avgjørelsen i to dager for å se om han ble frisk igjen.

– Når man brygger på en influensa får man et par dager der man føler seg under pari. Stort sett alle i hele Norge hadde gått på jobb hvis de var så syke som Iversen, men det er to grunner til at vi sender ham hjem: Den ene er smittefaren. Jeg vil ikke at flere skal få det. Nummer to er at han ikke hadde vært igjen her bare for å delta. Er man 98 prosent frisk har man ikke nubbesjangs. Da kunne han tapt to-tre minutter på 15 km med skøyting, forteller Nossum.

– Har mentaliteten til å bli best

Før sesongen lanserte treneren Iversen som en het kandidat til å kjempe om sammenlagtseieren i verdenscupen. Det blir svært vanskelig etter Tour de Ski-exiten.

Iversen dro hjem fra VM i Seefeld med to gullmedaljer. De kom i lagsprint og på stafett. Individuelt har han ikke hatt fullklaff i internasjonale mesterskap så langt i karrieren, men Nossum tror det kan snu i kommende mesterskap.

– Han har mentaliteten til å lykkes. Dessverre har han de siste årene fått en uheldig sykdom i denne perioden. Vi vet ikke hvorfor det kommer. I år har han klart seg uten sykdom i mer eller mindre hele oppkjøringen. Det er første gang. Det er ikke mange andre på laget som har klart. Men mentaliteten til å bli best har han absolutt, understreker treneren.