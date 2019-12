Johannes Høsflot Klæbo lekte med konkurrentene på sprinten i Lenzerheide og har en klar ledelse i Tour de Ski-sammendraget.

Petter Northug kommenterte sprint-oppvisningen, og den abdiserte skikongen var dypt imponert.

– Han har en vanvittig teknikk inn og ut av svinger og inn på oppløpet. Han er en kunstner på ski, og det så vi i dag. Han har flere kort å spille på, og ut av den siste utforkjøringen og inn på oppløpet er ingen i nærheten. Han har en balanse og skiferdighet som er så vanvittig rå. Det tror jeg unge skiløpere i Norge må trene på, for du ser hvor viktig det er å ha god balanse når man står på ski, sa Northug etter Klæbos maktdemonstrasjon.

– 40 løpere som er bedre enn Northug

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er enig i Northugs analyse.

– Oppløpet til Pellegrino er like bra, men Johannes er fryktelig god til å være foran og posisjonere seg inn. Pellegrino er tilsvarende rask, men han starter to-tre meter bak. Da kommer han to-tre meter bak i mål. Johannes er enormt god på å lese løp underveis og ha ressurser nok til å ta smålukene når de kommer. Man får bare noen få muligheter i løpet av en sprint til å komme deg frem, sier Nossum.

Han var Northugs trener i 2013/14-sesongen. Nossum er kanskje den med best forutsetninger til å sammenligne Klæbo og Northug. Landslagstreneren er ikke i tvil om hvem som er best.

– Northug har aldri vært så god som Klæbo er, men idretten har utviklet seg. Hvis man relativt sett ser på det totale nivået er de ganske like. Klæbo har mer ekstreme fartsegenskaper. Northug var like ekstrem som Johannes med tanke på de han konkurrerte mot i sin tid. Det samme var Thomas Alsgaard. Idrettens natur er at det går fremover. Per i dag er det sikkert 40 løpere som er bedre enn det Petter Northug noen gang var, sier Nossum.

– Har rundet spillet

Northug er enig i at Klæbo er en bedre sprinter enn han selv var.

– Jeg er størst fysisk. I vekt er det også meg. Akkurat nå knuser han meg på ski. På sprint var jeg aldri i nærheten av det Johannes er. Jeg var mer en slugger på lengre løp. Det tror jeg Johannes blir etter hvert. I sprint har han full kontroll, så nå må Johannes begynne å trene på tremil og femmil. Der kan han også bli best. Klæbo har rundet spillet i sprint. Det er ingen som kan ta ham, roser Northug.

– Northug større enn Klæbo

TV 2-ekspert Petter Skinstad har ingen tro på at 40 av dagens løpere som er bedre enn det Northug var.