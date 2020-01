2019 er over– og vi benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året vi har bak oss.

I dag er det bilekspert Benny Christensen sin tur. Her er hans historie:

– NEEEEI! Pokker ta ... Dette var det siste jeg trengte. Jeg skal på ferie om noen timer og ladelampa lyser lillrødt i mot meg i dashbordet. En liten sjekk med multimeteret bekrefter det jeg frykter. Kaputt dynamo. Hva pokker gjør man da?

Nei, livet med 45 år gammel bil er ikke alltid like enkelt. Mer om det etter hvert.

Begivenhetsrikt år

Nå har det altså blitt den tiden på året igjen hvor vi bremser opp litt. Tar en titt i bakspeilet, mimrer litt og tenker på året vi har lagt bak oss. Som vanlig har det vært et mildt sagt begivenhetsrikt Brooom-år. Igjen.

Det er i grunnen helt okei å stoppe opp litt. Tenke gjennom det man har vært så heldig å få være med på. Før man gir full gass inn i et nytt år.

Mye av det jeg har opplevd har jo dere som følger oss allerede lest om her på Broom. Enten det har vært om å bli overrasket av snøvær under biltest i Spania, om å holde på å fryse ihjel under opptak med elbil-duell for TV 2 Hjelper deg, oppklare mystiske bilfunn, å få snakke med en av sjefene for et helt nytt bilmerke, eller være med på å vinne landskamp i elbilkjøring.

Denne bilen er omtrent som en iPhone

Derfor tenkte jeg å være litt mer privat denne gangen. Fortelle litt om mine egne biler og om utfordringer og gleder som følger med disse.

En Tesla Model S fungerer som hverdagsbil og har mer enn svart til forventningene. Bilen er rett og slett gullende god!

Jeg har for tiden tre biler. Den fineste, dyreste og den daglige bruksbilen min er en Tesla Model S som nå har passert to år og drøyt 30.000 kilometer. Dette er en bil jeg har vært strålende fornøyd med og som har fungert helt prikkfritt. Fram til fredag før pinse i år ...

Da nektet nemlig håndbrekket å gå av på høyre bakhjul. Det er litt dumt før en langhelg. Dessuten har jo ryktene gått rundt uendelige ventetider og biler som blir stående på verksted i månedsvis. Jeg fryktet det verste.

Men så mange ganger før – bekymringene mine var totalt ubegrunnet. Jeg ringte altså verkstedet på fredag ettermiddag før en langhelg. Innen to timer hadde gått sto en ny Tesla-lånebil på gårdsplassen og min bil på verksted. Lørdag morgen da jeg sto hos bakeren for å kjøpe ferske rundstykker til frokost, ringte telefonen. Det var fra Tesla. Bilen var ferdig reparert. Det var så kjapt at jeg nesten ble litt skuffet. Jeg hadde jo gledet meg til å kjøre ny Tesla noen dager.

Oppdatering gav nedtur

Irriterende: "Keep your hands on the wheel" kommer opp hvert 15 sekund.

Utover dette er jo bilen nesten som iPhonen min. Den må lades i ny og ned og den trenger noen online-oppdateringer innimellom.

Den siste oppdateringen kunne jeg godt klart meg uten. Helgen før jul skulle jeg en kjapp tur til familie og venner på Lillehammer. E6 oppover dit er jo perfekt autopilot-vei.

Men som vi har skrevet om her på Broom tidligere (les om det her), har EU-innført nye regler for bruk av selvkjøringsfunkjson. Autopiloten er nå en vits av hva den en gang var. Meldingen "Keep your hands on the wheel" kommer opp hvert 15 sekund. Jeg kjente jeg bare ble sint og frustrert, skrudde av hele dritten og kjører nå på gamlemåten. Slik blir det nok en stund framover inntil de dresskledde herrene i Brussel igjen tillater funksjonen.

Låvefunn: Se hva som sto gjemt i skuret

Apropos Tesla ...

I 2019 har det vært lansert og vist en god del nye biler. Én bil tror jeg vi alle husker bedre en de fleste andre. Nemlig Teslas elleville Cybertruck. En bil vi har hørt om i årevis, sett ulike skisser og Photoshop-jobber på. Igjen overrasket Tesla. Voldsomt! I kjent Elon Musk stil ble det furore. Både Facebook og ulike kommentarfelt regelrett kokte over. Dels i beundring. Dels i avsky. Alle her en mening om den bilen. Meg selv inklusive.

Porsche Taycan, Toyota RAV4, VW ID.3, Ford Mustang Mach e, VW Golf 8, er alle vist i 2019. Teslas Cybertruck er nok den de fleste husker. Sirkus Tesla er bilbransjens svar på Petter Stordalen og kan dette med å lage show og skape oppmerksomhet.

Jeg hadde noen fridager og hadde stukket til fjells da bilen ble vist i California. Jeg må innrømme at jeg, som de fleste andre, ble tatt grundig på senga her. Les om mitt førsteinntrykk av bilen her:

Når dette skrives tyder mye på at Tesla Model 3 blir Norges mest solgte bil i 2019. Det er rart. En forholdsvis liten, amerikansk firedørs sedan – attpåtil fra et helt nytt bilmerke som ingen av oss hadde hørt om for 10 år siden. Les vår test av Tesla Model 3 her:

Det sier ikke så rent lite om at den konservative bilbransjen står midt oppe i en omveltning som trolig er større enn de fleste forstår. Og at ting går fort. Fryktelig fort...

Det er både litt morsomt, men kanskje mest skremmende, at Tesla nå er det bilmerket som selv 100 år gamle bilprodusenter har som målestokk og som setter standarden.

Billig og god

Gammel-Audien med høy kilometerstand og dieselmotor har vist seg å bli en særdeles trofast og lite kravstor kompis. Den bare virker den . Dessuten er den veldig god å kjøre.

Alt handler ikke om elbiler. I alle fall ikke ennå. Slett ikke for meg, heller. Til tross for at jeg eier en. Jeg har heldigvis flere biler. Ikke minst ei gammel diesel-sugge av en Audi, som har gått stygglangt.

Det er snakk om en 2006 modell A4 Avant med 1,9 liters dieselmotor og mer enn 300.000 kilometer klokket inn på telleverket. Altså en skikkelig billig bil.

To nye dekk og nye bremser bak var det jeg så som måtte gjøres før jeg kjøpte den. Det fikk den. Av aller billigste sort. Dekkene som er 17-tommere ga jeg tusen kroner stykket for. Komplette bremser bak med skiver, klosser, monteringssett og frakt, kom på 585 kroner for delene. Det er jo nærmest latterlig billig... Jeg visste jo ikke om bilen gikk til over helgen en gang da jeg kjøpte den.

To nye sommerdekk og nye bakbremser var det den ba om. Det fikk den. Siden har det ikke vært noe mas.

Men det har den gjort. Rundt 10.000 kilometer har den blitt kjørt nå.

