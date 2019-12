Den da 19 år gamle kvinnen ble pågrepet etter at hun trakk tilbake sin anklage om at tolv unge israelere overfalt henne i Ayia Napa 17. juli.

Kvinnen har selv sagt at det var politiet på Kypros som fikk henne til å feilaktig innrømme at hun hadde løyet om hendelsen, skriver BBC.

Påtalemyndigheten mener hun villig skrev og signerte uttalelsen der de opprinnelige påstandene ble trukket tilbake, ti dager etter at de ble fremsatt.

Kvinnen sa i rettssaken i oktober at dette skjedde under press, at hun ble truet med pågripelse og nektet tilgang til advokat.

I en domstol i Paralimni ble hun mandag kjent skyldig etter tiltalen om å ha forårsaket «offentlig ugagn». Dommeren slo fast at politiet hele tiden handlet på korrekt vis, og at tiltalte innrømmet overfor etterforskerne at hun løy.

Når domstolen skal avgi straffeutmåling 7. januar, risikerer den britiske kvinnen opptil ett års fengsel og en bot på rundt 16.000 kroner. Forsvarerne framholder at klienten ble presset til å signere en uttalelse skrevet av en etterforsker.

Kvinnen tilbrakte en drøy måned i varetekt før hun ble løslatt mot kausjon og ilagt forbud mot å forlate øya.

Rettighetsgrupper har kritisert håndteringen av voldtektssaker på Kypros og krever gransking av politiets håndtering.

De tolv israelerne i alderen 15 til 18 år ble pågrepet i juli og løslatt samme måned da alle siktelser mot dem ble frafalt.

(©NTB)