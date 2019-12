I fjor sommer ble det kjent at Per og Veronica Orderud har begjært sakene sine gjenopptatt. I 2002 ble de to sammen med Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød dømt for medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård den 22. mai i 1999.

Selv om alle fire ble dømt, vet ingen hvem som løsnet skuddene som drepte Anne Orderud Paust og hennes foreldre, Kristian og Marie Orderud.

Et sentralt spor som mangler i saken, er våpnene som ble benyttet.

Før jul leverte privatetterforsker Tore Sandberg en revolver til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Med revolveren, som er en Colt Police Special, fulgte en patron.

– Etterlyst i lang tid

Dersom dette er drapsvåpenet, må politiet undersøke hvem som har vært i besittelse av det før privatetterforsker Sandberg fikk tak i det, sier advokat John Christian Elden, som er bistandsadvokat for Per Orderud.

– Våpenet har vært etterlyst i lang tid. Hvis det dukker opp i miljøer som ikke tidligere har vært inne i saken, danner det grunnlag for ny etterforskning, sier Elden til TV 2.

Tore Sandberg sa søndag til TV 2 at han fikk overlevert revolveren fra en person før jul.

– Han ringte fra skjult nummer og ville først ikke oppgi hva han het. Jeg svarte at jeg ikke tar anonyme henvendelser, men da jeg forsto at det dreide seg om Orderud-saken, ble jeg litt mindre arrogant. Så begynte han å fortelle, sier Sandberg.

– Har startet analyse

Kripos kan ikke si noe om når de er ferdig med analysene av revolveren med mulig kobling til Orderud-saken, men opplyser at arbeidet er prioritert.

– Kripos har mottatt et våpen for analyse fra Gjenopptakelseskommisjonen. Våpengruppa på Kripos har startet analyse av våpenet, opplyser fungerende kommunikasjonssjef Axel Wilhelm Due i Kripos til NTB.

På Orderud gård ble det funnet tre prosjektiler i kaliber 38. Sandberg har begjært at disse prosjektilene skal sammenlignes med prosjektiler fra revolveren.

– Når analysearbeidet er avsluttet, vil Kripos levere en rapport til Gjenopptakelseskommisjonen, opplyser Due.

Han forteller at Kripos mottok våpenet fra kommisjonen 20. desember. (TV 2/NTB)