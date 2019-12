Rundt 200 personer i Fresvik i Sogn og Fjordane er isolert etter at det gikk et ras over veien søndag.

En av dem er Agne Kruveliene med sine tre små barn.

– Det er stummende mørkt her, og vi har ikke strøm eller vann, sier trebarnsmoren, som bor i Fresvik.

Raset feide over strømnettet slik at innbyggerne også mistet strømmen.

Vannforsyningen i huset styres av det elektriske anlegget, så springen virker ikke før strømmen kommer tilbake.

– Vi må forsøke å komme oss på butikken for å kjøpe flasker med vann så barna har noe å drikke, sier Kruveliene.

Leser bøker

Hun driver en skjønnhetssalong i Vik sentrum, men kommer seg ikke på jobb denne mandagen.

– Dette er veldig kjedelig, men vi må bare sitte her til veien åpner igjen. Jeg håper vi får strøm og vann snart

Familien, som har det bra og sier de tar det hele med fatning, er vant til stengte veier på grunn av ras. Derfor har de beredskapen klar.

ISOLERT: Raset gikk i Vik i Sogn og Fjordane.

– Vi har tent stearinlys i hele stuen, og heldigvis har vi vedfyrt ovn til å holde varmen. Vi har ikke TV og kan ikke lade telefoner og ipader, så vi får lese bøker så lenge, sier Kruveliene, før hun må avslutte telefonsamtalen.

– Mobilbatteriet er også snart kaputt, så nå tør jeg ikke snakke mer i mobilen. Jeg må ha litt strøm igjen hvis det skjer noe, sier hun.

Uvær

Ordfører Roy Egil Stadheim (Ap) i Vik kommune sier til TV2 Nyhetskanalen mandag morgen at mannskap fra Sognekraft er klare til å reparere nettet, men de må vente til geologer vurderer det som trygt å gå inn i området.

Det var derfor usikkert når de rammede kan få strømmen tilbake. I mellomtiden jobber kommunen med å få på plass noen nødaggregater.

Raset som gikk søndag er 50-60 meter bredt, og har gått over Fresvikvegen mellom Feios og Fresvik.

Så langt ser det ikke ut til at noen personer eller biler er tatt av raset.

– Det buldrer og brumler fortsatt godt oppi fjellsiden, og det raser godt der oppe. Det er mye stein og jord som fortsatt kommer ned fjellsiden, sa operasjonsleder Eivind Hellesund til TV 2.