Uvær på Vestlandet førte til at en rekke veier ble stengt søndag.

NVE har mandag utstedt et varsel om jordskredfare (jord-, sørpe og flomskred) på oransje nivå for store deler av Vestlandet.

– Det har regnet mye de siste 24 timene og det ventes fortsatt mye regn mandag morgen, heter det i varselet fra NVE.

Strømløs på ubestemt tid

I Sogn ble 200 innbyggere veiløse og strømløse etter at et jordras gikk over Fresvikvegen mellom Feios og Fresvik søndag.

Ordfører Roy Egil Stadheim (Ap) i Vik kommune sier til Nyhetskanalen mandag morgen at mannskap fra Sognekraft er klare til å reparere nettet, men de må vente til geologer vurderer det som trygt å gå inn i området.

Det var derfor usikkert når de rammede kan få strømmen tilbake. I mellomtiden jobber kommunen med å få på plass noen nødaggregater.

– Det er mange som har bruk for strøm, det er gårdsbruk og alt. Så det er klart at vi må prøve å få dette på plass så fort som mulig, men sikkerheten går foran alt, sier ordføreren til Nyhetskanalen.

Bedring i været

Mandag morgen er flere fylkesveier åpnet for trafikk igjen, forteller trafikkoperatør Ronny Sleire til TV 2.

Dette gjelder:

Fv 5723 Ødal-Loen

Fv 5722 Storesundet-Flo

Fv 5829 Ottadal-Grodås

Fv 5744 Navelsaker-Heggja

Fv 5394 Liland-Voss bru

– Situasjonen er i bedring. Været er og i bedring. Her på Vestlandet er det nå fem fylkesveier som er stengt, to på grunn av ras og tre på grunn av fare for ras, sier Sleire.

E134 Haukeli: Åpent

Rv7 Hardangervidda: Kolonne. Kan bli stengt på kort varsel.

Fv 50 Aurland - Hol: Åpent

Rv52 Hemsedal: Åpent. Fare for kolonne.

E16 Filefjell: Åpent. Fare for kolonne.

Rv13 Vikafjellet: Stengt. Ny vurdering innen kl. 12

Fv53 Tyin - Årdal: Åpent. Kan bli stengt. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) December 30, 2019

Uvær på fjellet

Når det gjelder fjellovergangene, er Fv 53 Tyin-Årdal åpen mandag morgen. Strekningen kan bli stengt igjen på kort varsel.

Rv 13 over Vikafjellet var fortsatt stengt mandag morgen. En ny vurdering skulle gjøres klokken 12.

På Rv 15 Strynefjellet kan det innføres kolonnekjøring på kort varsel grunnet vanskelige kjøreforhold, melder Vegtrafikksentralen øst.

Bilister som skal ferdes på fjellovergangene mellom Østlandet og Vestlandet bør sjekke værmelding og veimeldinger.