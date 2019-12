Real Madrid, har etter ryktene, planer om å hente drammenseren tilbake før det to år lange låneoppholdet i Real Sociedad er over.

Real Madrid følger 21-åringen tett, og vil la hans eget ønske om hvor han vil være, bli respektert.

Trusselen om at Ødegaard ikke oppfyller sitt andre år på lån hos Real Sociedad er mer reel enn noen gang, og øker i takt med tempoet til de gode prestasjonene hans.

Det melder spanske AS.

Om Real Madrid velger å hente Martin Ødegaard tilbake tidligere enn planlagt, må Los Blancos punge ut 40 millioner kroner.

AS melder videre at det foreløpig ikke har vært noen kontakt mellom klubbene angående en retur, men at den vil skje innen kort tid.

Martin Ødegaard har vært brennhet for Real Sociedad, og står med fire mål og fem målgivende for La Real.