Gretas pappa støtter ikke skolestreiken

Klimaaktivisten Greta Thunberg har inspirert millioner over hele verden til å engasjere seg i miljøbevegelsen.

Aktivistens pappa, Svante Thunberg (50), synes det var en dårlig idé at hans 16 år gamle datter tok frontlinjen i kampen mot global oppvarming.

– Hun er mye gladere etter hun ble aktivist, men jeg bekymrer meg over alt hatet hun møter, sier han.

Aktivistens pappa sier at han ikke støttet hennes valg om å droppe ut av skolen for å streike for klima.

Intervjuet ble gjort i forbindelse programmet hvor Greta og David Attenboroughs møtes for første gang via Skype, og blir intervjuet av BBC.

Sluttet å snakke

Svante Thunberg forteller at datteren slet med depresjon i tre eller fire år før hun ble klimaaktivist.

– Hun sluttet å snakke, og sluttet å gå på skolen, sier han.

50-åringen beskriver situasjonen som det «ultimate marerittet for en forelder».

Han tilbragte mer tid sammen med Greta og søsteren Beata hjemme i Sverige, for å hjelpe henne med å bli bedre. Gretas mamma, Malena Ernman, avbrøt kontrakter for at hele familien skulle være samlet.

De neste årene begynte de å lese om og diskutere klimaforandringer hjemme, og Greta ble stadig mer lidenskapelig opptatt av å takle problemet.

Gjorde det for datteren

Hun inspirerte hele familien til å leve mer miljøvennlig. Hennes mor valgte å ikke reise mer med fly, mens faren ble vegansk.

Han har også ledsaget sin datter på hennes seilekspedisjoner til FNs klimatoppmøter i New York og Madrid. Greta nekter å reise med fly på grunn av påvirkningen det har på klima.

– Jeg gjorde alle disse tingene, jeg visste at det var de riktige tingene å gjøre. Men jeg gjorde det ikke for å redde klimaet, jeg gjorde det for å redde barnet mitt, sier aktivistens pappa.

– Jeg har to døtre, og for å være ærlig er de alt som betyr noe for meg. Jeg vil at de skal være lykkelige, legger han til.

Et vanlig barn

Greta ble kåret til årets person av Time Magazine i 2019.

– Du tror hun ikke er vanlig fordi hun er spesiell og berømt. Men for meg er hun et vanlig barn - hun kan gjøre alle tingene som andre mennesker gjør, sier han.

Han opplyser at datteren har det veldig bra som et resultat av hennes aktivisme.

– Hun danser rundt, hun ler mye, vi har det veldig gøy. Og hun er på et veldig bra sted, sier han.

Greta møter på mye kritikk for hennes utseende, klær og oppførsel. Faren hennes uttrykker bekymring for mengden kritikk hun møter på.