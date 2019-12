Hollywood-stjerna har den siste tiden vært på Papa Ny-Guinea i forbindelse med innspillingen av TV-serien «Killing Zac Efron».

I serien, som ble kunngjort i november, skal Efron overleve tre uker i villmarka. Oppholdet ble avsluttet på dramatisk vis.

Hastet til sykehus

Søndag meldte den australske avisen Sunday Telegraph at Hollywood-stjernen ble fraktet til sykehus i helikopter etter å ha pådratt seg en potensielt dødelig infeksjonssykdom.

– Vi har nylig hentet ut en amerikansk statsborger i 30-årene fra Papa Ny-Guinea til Brisbane for å gi ham medisinsk hjelp, sier legen Glenn McKay til avisa.

Ifølge Sunday Telegraph skal Efron ha pådratt seg tyfiodfeber eller en «lignende bakteriell infeksjon».

Snakker ut

Etter å ha tilbrakt flere dager på sykehuset i Australia, fikk Efron fly hjem til USA på julaften. Nå åpner skuespilleren opp om sykdommen på Instagram.

– Jeg ble syk i Papa Ny-Guinea, men jeg kom kjapt tilbake til hektene og fullførte tre fantastiske uker i Papa Ny Guinea, skriver Efron til sine 41 millioner følgere.

Efron opplyser at han har tilbrakt julen hjemme med familie og venner, og tar seg tid til å takke for all støtte han har mottatt etter sykdommen.

– Takk for all kjærlighet og omtanke, ser dere i 2020! avslutter skuespilleren.