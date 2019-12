Endringen som kan avgjøre Tour de Ski

Der Johaug har alt å tjene på å få gå alene i Toblach, er det helt motsatt for Johannes Høsflot Klæbo. Han er den av de to favorittene som har soleklart mest å tjene på endringen i formatet. Der Johaug vil ha alt å tjene på å få gå alene, uten å måtte ta hensyn til sekundene hun ligger bak etter de innledende etappene, har Klæbo alt å tjene på å beholde sekundene han har opparbeidet til de tøffeste konkurransene.

Om Johannes Høsflot Klæbo vil tape et halvminutt på 15 kilometer fristil vil ikke det være noen stor overraskelse, og faktisk har han lite å tjene på å gå særlig fortere. Havner han blant de 8-10 beste i skøyterennet vil han sannsynligvis havne i et stort felt i jaktstarten dagen etter, som normalt sett vil hente feltets beste skøytere. I ni av ti tilfeller ender et slikt renn med en tett avslutning. Da er Klæbo alltid favoritten til å stikke av med seieren. Faktisk har han gjort nøyaktig det samme tidligere.

I desember i 2017 var det nemlig samme program i Toblach som det som venter nå, riktignok i forkant av Tour de Ski. Da vant Simen Hegstad Krüger 15 kilometer fri, 35 sekunder foran Høsflot Klæbo på 10. plass. På den påfølgende jaktstarten ble Hegstad Krüger og de øvrige konkurrentene hentet underveis. På sisterunden regelrett utklasset Høsflot Klæbo resten av feltet og vant som han ville. Sjansen for at han gjør det samme igjen er stor.

Byåsen-løpere kan dermed ende opp med å «nulle ut» det tapte fra tourens eneste renn med individuell start, og samtidig beholde de 30-60 sekundene han har til de tøffeste konkurrentene etter rennene i Lenzerheide. Dersom jaktstarten hadde vært på bakgrunn av sammenlagtlista, ville Klæbo normalt sett ha gått ut sammen med teten etter skøyterennet. Sluttresultatet ville etter alt å dømme blitt det samme, men trønderen hadde ikke fått med seg sekundene han nå har opparbeidet videre.

Klæbo slipper i så fall det Petter Northug tapte flere utgaver av Tour de Ski på, nemlig å bli hentet igjen i Toblach og ha et samlet felt før avslutningen i Val di Fiemme. Der vil han igjen ha muligheter til å øke forspranget, et forsprang han er helt avhengig av før den beryktede Monsterbakken.

Therese og Johannes - you know what to do!