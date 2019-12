Man. City - Sheffield United 2-0

Se 2-0-scoringen i videovinduet øverst!

Manchester City vant 2-0 over Sheffield United etter mål av Sergio Agüero og Kevin De Bruyne hjemme på Etihad søndag.

De Bruyne var kampens store spiller. Først satte han Agüero tidlig i andre omgang, før han fastsatte resultatet til 2-0 med en herlig prestasjon. Han vant ballen på egen banehalvdel, spilte den til Riyad Mahrez, før han kom på et sugent løp som endte med at han satte ballen bak Dean Henderson.

Det hører til historien at 1-0-scoringen fikk Sheffield United-leiren til å rase, for dommer Chris Kavanagh gikk i veien for en gjest, før De Bruyne rappet ballen og satte opp Agüero.

Sheffield United og Lys Mousset hadde også en ball i mål bak Claudio Bravo i første omgang, men etter bruk av VAR ble scoringen annullert for offside.

Billy Sharp hadde også et skudd i stolpen på overtid, men det ville seg ikke for Sheffield United, som dermed gikk på et 0-2-tap på Emirates.

Manchester City ligger på tredjeplass med 14 poeng opp til Liverpool, som har én kamp til gode. Sheffield United er nummer åtte i sin første sesong etter opprykket til Premier League.