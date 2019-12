FSB, som er etterfølgeren til KGB, opplyste at to russiske borgere ble pågrepet fredag, mistenkt for å ha planlagt et angrep i St. Petersburg i forbindelse med nyttårsfeiringen.



I en kunngjøring heter det at Putin takket Trump for overføringen av informasjon som hindret et terrorangrep.



Selv om Russland og USA er på kant med hverandre på en rekke områder, understreker de jevnlig at de har en felles interesse av å bekjempe terrorisme.