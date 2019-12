Johansson var nummer ti etter den første omgangen, og etter pausen hoppet han 130,5 meter. Det holdt til en åttendeplass etter å ha hoppet seg opp to plasser.

29-åringen har hatt en vanskelig oppladning til hoppuka da han pådro seg en ryggskade i romjula. Bare dager før hoppuka slet han med å stå opp av senga, men har hatt stor framgang de siste dagene.

– Det har vært en utfordrende start på hoppuka, men dagen i dag synes jeg var bra, og jeg blir litt stolt av innsatsen som er lagt ned. Både av dem som har hjulpet meg og den jeg har lagt ned selv, sa Johansson til NRK.

Han la ikke skjul på at han kjenner til ryggsmertene han fikk etter å ha måket snø i romjula.

– Den har vært litt kranglete i dag, jeg må innrømme det.

Kobayashi stakk av med seieren foran hjemmehåpet Karl Geiger. Dawid Kubacki fra Polen ble nummer tre.

Skuffet i det andre hoppet

Etter å ha hatt tre nordmenn blant de ti beste etter den første omgangen, gikk det ikke like bra i den andre.

Marius Lindvik var beste norske på sjetteplass etter førstehoppet, men fikk det ikke til å stemme like godt i sitt andre hopp. Han landet på 124,5 meter og endte som nummer ti.

Johann André Forfang lå på en sterk sjuendeplass etter én omgang, men bommet litt i det andre hoppet og endte til slutt på 15.-plass.

Ny Tande-nedtur

Robin Pedersen, Anders Håre, Sondre Ringen og Daniel-André Tande kom seg ikke til den andre omgangen.

Tande har ikke fått noe til å stemme etter at han for noen uker siden ble truffet av en løpsk ski i Klingenthal. Tidligere i sesongen hadde han vunnet to verdenscupseire, men etter skaden han pådro seg har Tande slitt tungt.

