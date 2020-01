2019 er over – og vi benytter anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som ligger bak oss.

I dag er det Mats Brustad sin tur.

Jeg skulle egentlig vært på en forelesning på skolen, men i stedet sitter jeg på flyet – på vei til Stuttgart.

Jeg er ganske spent. Rett og slett fordi tanken på det som venter, automatisk gir en pulsøkning.

Vi skriver 2. april 2019, en av fjorårets dager jeg husker desidert best.

Julaften i april?

Som en av svært få journalister i Europa, skal jeg få lov til å delta på den internasjonale lanseringen av helt nye Mercedes-AMG GT R PRO.

Vi snakker en av tidenes råeste og raskeste Mercedes-modeller, som attpåtil skal testes på bane. Ikke er det hvilken som helst bane heller: Hockenheimring er tidligere kjent for å være en av Europas raskeste og farligste Formel 1-baner, særlig frem til ombyggingen i 2002.

I dag er banen fremdeles lynrask – hvor de barskeste bilene enkelt klarer 300 km/t på langsidene.

På flyet har jeg forsøkt å memorere banen fra et Youtube-klipp. Jeg har også forberedt en del informasjon om bilen – som etter planen skal presenteres i videoreportasjen.

Dette er tross alt en helt unik mulighet. Slik sett blir «julaften i april» (som det sto i invitasjonen) nesten litt vagt. Dette får jeg antagelig aldri oppleve igjen.

Før vi setter kursen mot Hockenheimring, besøker vi fabrikkområdet til AMG i Affalterbach. "Transportetappen" videre skjer bak rattet i en valgfri GT-modell. Vi går for den gule: AMG GT S.

Beklager mamma!

På tidligere banearrangementer er det som regel både en og to oppvarmingsheat, før selve kjøringen og alvoret begynner. Det er smart, både for å bli litt varm i trøya, og ikke minst for å bli smått kjent med bil og bane.

Unntaket skjer selvfølgelig i dag – når en av tidenes raskeste AMG-modeller skal pushes på en helt ukjent Formel 1-bane.

Før vi slipper til bak rattet, får vi utlevert en telefon som logger hvem som kjører hva, tilfelle noe skulle skje.

«Nå må du huske å ikke ta noen sjanser. Lov meg at du kjører pent!»

Ordene kommer fra mamma, men å ta det rolig i AMG GT R PRO er lettere sagt enn gjort. Spesielt når en av Tysklands raskeste sjåfører, Reinhold Renger i bilen foran meg, like før start forteller:

«Kjør så fort dere klarer, så ser vi hvordan det går».

Å gi meg en slik beskjed, får ikke akkurat blodet til å bruse mindre.

Jeg må innrømme at konkurranseinstinktet våkner, og enda villere blir det når jeg ser hvilket tempo Reinhold innleder med fra start.

– Beklager mamma! Dette blir neppe et tempo du hadde verdsatt. Men denne sjansen kan bare ikke gå fra meg. Ikke søren at jeg tar det rolig...

Mercedes har aldri bygget en gateregistrert bil så nært til motorsport og baneracing tidligere. Det er derfor med respekt og ærefrykt jeg setter meg bak rattet i AMG GT R PRO.

Går heldigvis ikke etter planen

Og der er vi i gang! Jeg sitter helt alene bak rattet i GT R PRO, godt fastspent i firepunkts-belter. Bilen leverer 585 hk, 700 Nm og en toppfart på langt over 300 km/t. Bare tallene er nok til å bli svett.

Aldri før har jeg vært så konsentrert bak rattet i en bil. Blunkefrekvensen er nesten borte, øynene store og vokabularet snevres brått! «Ojojoj» og enkelte banneord er det jeg klarer å gulpe opp.

Følelsen av å faktisk kunne utnytte 585 hk er helt unik.

Alt som heter manus, samt Gopro-kameraet som tikker og går er for lengst glemt. Nå ligger alt fokus på håndtering av bilen, rundt den ekstreme banen på drøyt 4,5 kilometer. På de raskeste partiene nærmer vi oss den magiske grensen på 300 km/t!

Enda råere er hastigheten rundt svingene. Det er først nå jeg skjønner hvilket potensial som bor i en bil som dette. Det er nå identiteten, ingeniørtimene og detaljene avsløres.

Og det er takket være et ekstremt responsivt understell, med raske tilbakemeldinger, som bidrar til at AMG GT R PRO føles helt på hjemmebane – også i grenseland.

På det røffeste provoserer jeg bilen i småsladd – i nesten 200 km/t. Da blir det snaut med tid til å kommentere hjulvinkler eller momentkurven på bilen.

Videoreportasjen går med andre ord ikke heeelt etter planen. Heldigvis ikke, ser jeg i etterkant. For skulle jeg kommet meg gjennom alle stikkordene som var planlagt, ville turen rundt Hockenheimring aldri blitt den samme.

Det skal kun produseres 750 eksemplarer av bilen. I Norge koster GT R PRO rundt 3 millioner kroner.

Minneverdig flytur

Det er på dager som denne at alt som heter tid og sted bare forsvinner. I stedet blir man oppslukt i lidenskap og følelser.

Forventingene til GT R PRO var skyhøye, men at opplevelsen skulle bli så stor hadde jeg aldri sett for meg.

På vei hjem til Norge begynner det å gå opp for meg, hva jeg har vært med på. Og nettopp derfor er dette en flytur jeg også sent kommer til å glemme. Jeg føler på en stor takknemlighet – som får lov til å formidle slike opplevelser til alle våre engasjerte Broom-lesere. For de er det mange av!

Latteren til Trygve

Foruten å skrive om bil, har videoinnhold blitt en viktig satsning for Broom.no de siste årene. Det syns jeg er ekstra morsomt, fordi levende bilder og lyd tilfører en ekstra dimensjon til historiefortellingen.

Hvis en god latter forlenger livet, tror jeg Slagsvold Vedum kommer til å bli seriøst gammel. Foto: Rasmus Bell Andreassen

Et av fjorårets video-høydepunkter, er femte sesong av Broompraten. Her møter vi alt fra prinsesse Märtha Louise til Jakob Ingebrigtsen og Alex Rosén. Men det er episoden med Senterparti-leder, Trygve Slagsvold Vedum, vi har fått klart flest tilbakemeldinger på.

Akkurat det syns jeg ikke er så overraskende. For når du har en latter som overgår selv Jan Erik Larssen, da må det jo bli god stemning! Og til alle som lurer: Trygve ler akkurat like mye som det høres ut som i episoden – også bak kamera.

På opptaksdagen rekker jeg ikke en gang å hilse på mannen før latteren bryter løs. Da lo han fordi han innså hvor gigantisk Ford F150 Raptor faktisk er. Den er latterlig stor...

Moroklump fra Japan!

