USA er interessert i en fredsavtale for å kunne hente hjem sine rundt 12.000 soldater fra Afghanistan, men USA krever et løfte fra Taliban om at Afghanistan ikke skal brukes som base for terrorgrupper.

Det er ventet at Talibans øverste sjef godkjenner våpenhvilen som Talibans øverste råd har foreslått. Det er ikke klart hvor lenge den vil vare, men det er antydet at ti dager kan være nok til å undertegne en fredsavtale.

Talibans forhandlingsteam med USA, som deltok i rådsmøtet i Afghanistan, reiste søndag tilbake til Qatar der de har de har et kontor.

En viktig forutsetning for en avtale er at det innledes direkte forhandlinger mellom afghanere på begge sider av konflikten.

