Storfavoritten i hvitt innfridde forventningene, men fikk det tøft mot Haslum i Oslo Spektrum søndag.

– For en herlig cupfinale. Synd for Haslum som kjempet tappert mot favorittene, men nå har Elverum fått gullhjelmene på, kommenterte Harald Bredeli.

Det sto 32-32 med to minutter igjen, før Haslum-kaptein Anders Røe fikk en tominutter.

Magnus Fredriksen satte inn 33-32, før Binai Aziz hadde muligheten til å utligne til 33-33 med minuttet igjen, men skjøt i stolpen. På det påfølgende angrepet banket Lukas Sandell inn 34-33, før Aziz reduserte umiddelbart.

Haslum kjørte mann-mann-forsvar, men nevnte Landell fikk æren av å avslutte cupfinalen med å banke inn 35-33 med to sekunder igjen.

Dermed kunne hedmarkingene juble over sitt andre NM-gull på rad. I 2018 slo de Halden 30-22. I tillegg fikk Elverum revansje for finaletapet i 2016, da de røk 26-28 for Haslum.

Islandske Sigvaldi Gudjónsson ble kampens store spiller med ni mål fra sin kantposisjon.

God omgang av Haslum

Haslum åpnet godt og ledet 7–5 før Elverum scoret tre strake og ledet 8–7. Så mistet Elverum strekspiller Thomas Solstad etter 17 minutter da han fikk rødt kort etter å ha vært inne med to strake armer i halspartiet til Binai Aziz.

Drøye minuttet senere var det de rødkledde fra Bekkestua som var foran 9-8, etter å ha utnyttet overtallet til det maksimale.

Lagene fulgte hverandre tett det siste kvarteret av den første omgangen. Sander Andreassen Øverjordet satte inn 14–14 med tre sekunder igjen. Det var også resultatet til pause.

Kom ut i 100

Elverum satte et vanvittig tempo fra start av den andre omgangen og ledet 18–15 etter 33 minutter.

Men Haslum ga seg aldri og kjempet seg inn i kampen igjen. Med 13 minutter igjen sto det 24-24, sterkt anført av unggutten Felix Abrahamsen Lunde. 20-åringen scoret totalt fem mål for Haslum, to færre enn Haslums toppscorer Stian Brevik.

Elverum var oppe med tre mål med fem minutter igjen, men igjen hentet Haslum inn ledelsen. Etter to strake Haslum-mål sto det 31–30 til Elverum med 56 minutter på klokka.

Så fikk Røe tominutteren som ødela for Haslum. Tre Elverum-mål de siste to minuttene gjorde at det var de hvitkledde som kunne juble til slutt.

(©NTB)