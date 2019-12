Natt til lørdag ble en 19 år gammel kvinne som hadde deltatt på en årlig tredje juledag-fest ved Røros Hotel funnet bevisstløs i en trapp.

Kvinnen ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim med alvorlige skader.

Mann siktet

Søndag kveld sier politijurist Lene Brenne Dreier at den siktede mannen fortsatt sitter i politiets varetekt, og at han er siktet for kroppskade.

– Vi vil vurdere om det skal taes et nytt avhør av siktede i løpet av kvelden. Fornærmede er foreløpig ikke avhørt på grunn av sin helsetilstand, sier politijuristen til TV 2.

Brenne Dreier sier det kan bli aktuelt å utvide siktelsen til grov kroppsskade. Det er ikke kjent hvordan den siktede mannen stiller seg til siktelsen.

Utenfor livsfare

Kvinnen behandles for alvorlige skader i ansikt og kjeve.

– Hun er utenfor livsfare, men er ikke en situasjon hvor hun kan forklare seg for politiet, sier Brenne Dreier.

Politiet er ikke sikre på at kvinnen har blitt utsatt for noe kriminelt, og sier at de jobber ut i fra flere teorier.

– Vi jobber bredt og er åpne for flere teorier. Det kan ha skjedd en ulykke også, men vi har gått til det skrittet at vi har pågrepet én person, sier politijuristen.

Jobber med vitner

Mannen i 20-årene ble pågrepet hjemme i egen bolig lørdag kveld.

Politiet jobber nå med å kartlegge hvorvidt det har vært vitner til hendelsen.

– Vi har så langt ingen vitner på det hele sentrale, men det er noe vi jobber med. Vi har flere vitner som kan si noe om det som har skjedd før og etter hendelsen, sier Brenne Dreier.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med mannens forsvarer Kolbjørn Lium, uten hell.