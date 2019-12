Orderud-drapene: Har levert revolver til kommisjonen

– Kan ikke dette være hvilken som helst revolver?

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer som kan identifisere personer. Jeg kan si at den har befunnet seg i Holmestrand-området i mange år, sier Sandberg og viser til at Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød har forklart seg om en kjøretur til Holmestrand i dagene etter drapene.

Ifølge Sandberg hadde de to ulike forklaringer om formålet med turen.

Privatetterforsker Tore Sandberg (Foto: Martin Leigland/TV 2)

Hemmelighetsfull Sandberg

– Hvem var personen som ga deg våpenet?

– Det var fra en fysisk person, overleveringen skjedde et sted på Østlandet og det var personen som ringte meg. Jeg kjenner vedkommendes identitet. Personen hadde konferert med advokat før han kontaktet meg, sier Sandberg, som sier at Gjenopptakelseskommisjonen har fått mer informasjon enn han nå vil gå ut med.

Knut Holen, som tidligere hadde en lederstilling på Kripos, deltok under overleveringen. Han var ikke direkte involvert i den operative etterforskningen av Orderud-saken.

Den senere tiden har han pleid kontakt med Tore Sandberg og sier selv at han har bidratt med politifaglige vurderinger i forbindelse med Sandbergs arbeid.

– Hvordan vurderer du denne revolveren?

– I flerfoldige timer har jeg sittet og hørt på lydopptak av Lars Grønnerøds forklaring, særlig fra lagmannsretten. Jeg har også lest rapporter. I denne sammenheng har han beskrevet denne revolveren nærmest helt likt som den som ble overlevert. Det stemmer blant annet at skjeftet er veldig dårlig vedlikeholdt, sier Holen til TV 2.

– Spennende

Per Orderuds advokat John Christian Elden vurderer våpenfunnet som spennende.

Advokat John Christian Elden Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Hvis dette er det reelle våpenet, vil det danne grunnlag for en helt ny etterforskning i saken, sier advokat Elden til TV 2.



Elden legger til at Per Orderud er glad for revolverfunnet.

– Hva tenker du om at det har gått så mange år før dette våpenet dukker og kanskje er rette våpen?

– Det er spennende, for våpenet har vært etterlyst i lang tid, og hvis det dukker opp i miljøer som ikke tidligere har vært inne i saken, så danner det grunnlag for en ny etterforskning, sier Elden.

Har mottatt lønn

Håpet med undersøkelsene av pistolen er å komme nærmere svaret på hvem som løsnet skuddene i mai i 1999.

Tore Sandberg har siden 2006 vært engasjert av Per og Veronica Orderud. Privatetterforskeren jobbet med å få gjenopptatt saken, der de begge hevder sin uskyld. Sandberg oppgir at han har mottatt i underkant av en million kroner i lønn for jobben han har gjort for det tidligere ekteparet.

– Avtalen er at jeg ikke har noe krav dersom saken ikke fører frem, sier Sandberg.

I fjor sommer ble Orderud-saken formelt begjært gjenopptatt. Pistolen leveres inn som en del av det kommisjonen skal ta stilling til. Det er uklart når de våpentekniske undersøkelsene er klare.