Det opplyser veitrafikksentralen vest på Twitter søndag ettermiddag.

Kraftig vind og mye nedbør er hovedårsaken til problemene. E39 mellom Førde og Jølster er nå åpen igjen for trafikk etter at Årsetelva gikk over breddene sine, melder NRK.

Det er utstedt oransje farevarsel for jord-, slaps- og flomskred i Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal søndag.



– Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer og tilsier en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, skriver Tuomo Salorenta, vakthavende jordskredvakt i NVE i en oppdatering på Varsom.no.



Det er også utstedt gult flomvarsel for samme område. Årsaken til farevarslene er mye regn i området. Ifølge Meteorologisk institutt har det allerede regnet mellom 40 og 70 millimeter i Hordaland og Sogn og Fjordane i dag.



I Sogndalsdalen rett ovenfor riksvei 5 gikk det tidligere søndag et jordras. Raset nådde ikke veien, og ingen personer eller bygninger er skadet.

Fv 609 ved Hundsåna mellom Askvoll og Førde er stengt grunnet rasfare og store vannmengder. Det vil bli tatt en ny vurdering mandag.

Ifølge veitrafikksentralen blir i tillegg følgende veier stengt grunnet rasfare søndag kveld klokken 22:

Fv 5829 Otterdal-Grodås

Fv 5723 Bødal-Loen

Fv 5722 Storesund-Flo

Fv 5744 Fossebakken-Navelsaker

Fv 5724 Briksdalen-Olden

Her skal det tas en ny vurdering mandag morgen klokken 09.

Det er også meldt om svært glatte veier på fjellovergangene og flere steder i Sør-Norge søndag.

Saken oppdateres.