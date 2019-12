Borussia Dortmund utløste utkjøpsklausulen i Erling Braut Haalands kontrakt med RB Salzburg da de søndag hentet spissen på en kontrakt til 2024.

Manchester United, med manager Ole Gunnar Solskjær og direktør Ed Woodward i spissen, var også meget interessert i å hente Haaland. Ole Gunnar Solskjær, som trente Haaland i Molde, oppsøkte spissen personlig før jul for å overtale ham. Likevel ble det ingen overgang.

Ifølge kilder TV 2 har snakket med, ville ikke United gå med på en utkjøpsklausul i en kontrakt med Erling Braut Haaland.

De skal heller ikke ha ønsket å etterkomme krav fra agent Mino Raiola om en andel av en fremtidig kjøpesum.

– Gjengen på Old Trafford kommer naturligvis med sin forklaring på hvorfor Braut ikke reiste dit, men dette ser jo ut som et stort prestisjenederlag for Manchester United. Solskjær reiste til Salzburg for å overtale Braut, men allikevel ble det ingen overgang, påpeker TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Manchester United har en vond historie med superagent Mino Raiola, som har prøvd å få solgt Paul Pogba fra nettopp United til Real Madrid. Agenten har i klare ordelag gjort det klart hva han mener om det, noe som har ført til et anstrengt forhold til ledelsen i klubben.

Det kan derfor være i klubbens interesse å prøve å spinne det negativt for Raiola når de nå tapte kampen om spissjuvelen Erling Braut Haaland. Det har vært planen til Haaland-leiren å gå gradene i europeiske ligaene før spill i Premier League. Å gå fra Østerrike til en klubb i Tyskland som jevnlig spiller i Champions League, kan da ses på som et naturlig steg.

Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, skal også ha krevd en andel av et fremtidig kjøp, melder Guardian-journalist Jamie Jackson på Twitter. Andre britiske journalister melder det samme. TV 2 har ikke fått tak i Alfie Haaland for en kommentar om den påstanden.

Det er ikke bekreftet hva utkjøpsklausulen til Haaland var i Salzburg, men det spekuleres i en sum på 200 millioner kroner. Det er heller ikke sagt noe om det finnes en utkjøpsklausul i hans nye kontrakt med Borussia Dortmund.