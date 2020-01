Volvo laget ett eneste eksemplar – så ble den ødelagt

Broom-Vegard tar med seg sterke inntrykk hjem til Norge. – Det å se slumområder med egne øyne, er veldig tankevekkende. Hverdagens irritasjoner og småting vi klager over hjemme, blir plutselig veldig meningsløst, sier han.

Nærmer seg kokepunktet

Situasjonen er naturligvis utrolig mye mer kompleks enn jeg rekker å få inntrykk av i løpet av en uke. Og det er en rekke faktorer jeg ikke kjenner til.

Men jeg får en følelse av at byen står i fare for å koke over. Et samfunn som fullstendig neglisjerer en så stor gruppe av innbyggerne, kan umulig holde seg stabil over tid?

Sør-Afrika har kvittet seg med Apartheid, men fortsatt gjøres det stor urett mot mange innbyggerne i landet. Og siden de er i et stort flertall, skulle en tro at det bare er et spørsmål om tid før det skjer noe.

For mens fattigdommen øker for flertallet, blomstrer økonomien for de få rike som aldri før. Blant annet takket være økende turisme. Gapet mellom klassene vokser i et skremmende tempo.

Derfor er dette en av de viktigste bilene deres noensinne

Trengs en ny redningsmann

Nelson Mandela satt i sin tid fengslet på Robben Island, en øy like utenfor Cape Town. Da han endelig ble satt fri i 1994, lovet han demokrati og et nytt samfunn. Det fikk han. Men Cape Town virker å trenge en ny redningsmann. Det håper jeg de får. Men det er altså et håp, et tynt sådan, mer enn at jeg tror det skal skje med det første.

Heldigvis er noen av de som bor her i stand til, eller kanskje nødt til å se mer positivt på det.

– Neste måned skal jeg gifte meg, forteller sjåføren vår plutselig, med et digert smil. Han er, som de aller fleste vi møter, nesten bemerkelsesverdig optimistisk og positiv. Vi håper livsmottoet hans slår til: Hver dag skal bli bedre enn den forrige …

