Cuomo uttalte seg om angrepet søndag morgen lokal tid.

– Dette er en terrorhandling. Jeg mener dette er innenlandske terrorister. De prøver å skape frykt, sa Cuomo.

– De motiveres av hat. De gjennomfører masseangrep. Dette er terrorister i USA som gjennomfører terror mot andre amerikanere, og det er slik vi må håndtere det, sa Cuomo.

Det var lørdag kveld fem personer ble knivstukket under en hanukka-feiring i en rabbiners bolig i Monsey, en småby nord for New York City i delstaten New York. Én av de fem er alvorlig såret, opplyste Cuomo. Tilstanden til de fire andre er ikke kjent.

Ifølge New York Times er en person pågrepet.

