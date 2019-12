Søndag ble det klart at Erling Braut Haaland går fra RB Salzburg til Borussia Dortmund, og har signert en kontrakt til juni 2024 med den tyske storklubben.

– Det er et veldig godt valg av Braut Haaland. Han kunne nok fått mer penger en annen plass, men velger en klubb som ham har gode muligheter til å spille seg inn på en fast plass på laget. De spiller en fotball som passer ham bra og har gode fotballspillere rundt ham. Den tyske ligaen er på et av de høyeste nivåene i Europa, men han har vist at han holder det nivået i Champions League. Det er en perfekt match, sier Jesper Mathisen.

Erling Braut Haaland kan spille Champions League for Borussia Dortmund, selv om han har spilt i den samme turneringen for RB Salzburg. Det etter regelendringene før forrige sesong.

Dermed kan 19-åringen spille åttedelsfinalene mot PSG og øke sin personlige rekord på åtte scoringer i Champions League.

– Det blir gøy å se ham i Champions League og i Bundesligaen. Han har vist seg frem mot Napoli og Liverpool, ikke bare mot småklubber i Østerrike. Han har noe helt spesielt. Dette valget er et bevis på at teamet rundt Erling Braut Haaland gjør gode valg og ikke bare går etter lønningsposen. De gjorde et godt valg med å gå til Salzburg og gjør et nytt godt valg ved å gå til Dortmund – på både kort og lang sikt, mener Mathisen.

Borussia Dortmund ligger på fjerdeplass i ligaen, sju poeng bak RB Leipzig som leder. I Dortmund vil Braut Haaland bli lagkamerat med blant andre Jadon Sancho, Marco Reus, Mario Götze, Mats Hummels, Thorgan Hazard og Julian Brandt.

Mener Haaland kan spille med en gang

TV 2-ekspert Erik Huseklepp mener Haaland kan gått rett inn i Dortmund-laget på grunn av spisssituasjonen i klubben.

– Jeg håpet lenge at ham skulle velge Dortmund, fordi dem ikke har noen utpreget spiss. Paco Alcacer sitter mye på benken og har brukt Mario Götze og slike spillere i midtspissrollen. Der er det en plass for ham og muligheter for å spille med en gang, sier Erik Huseklepp.

– Riktig steg

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener det er riktig av jærbuen å ta et steg av gangen, og at det var riktig å vrake en overgang til Premier League og Manchester United.

– Jeg synes det er helt riktig at ham tar et steg av gangen. Han tok et steg når han gikk fra Eliteserien til Østerrike, og fra Østerrike til Bundesliga er et nytt steg. Hadde ham gått rett til Premier League så hopper ham over et steg, og i den alderen ham er i nå trenger han å spille mye og kjenne at han har nivået inne. Han går til en toppklubb, som er vesentlig for en spiss, så han får mye å jobbe med. Det virker som et klokt valg, sier Petter Myhre.

Jesper Mathisen mener det også er positivt før playoff-kampene til Norge i mars.

– Han har ferdigheter som Lars Lagerbäck forhåpentligvis vil ta i bruk i mars. Det å bli solgt til en så stor klubb vil gi ham mye selvtillit og vil være utelukkende positivt for det norske landslaget. Den østerrikske ligaen er kanskje ikke så dårlig som folk har gitt uttrykk for, men nå tar han steget opp til en av de ypperste ligaene og største klubbene i Europa, sier Mathisen.