BMW har virkelig tatt steget fullt ut på SUV-er. X1, X2, X3, X4, X5 og X6 har vi vært kjent med en stund. Så kom X7. Gigant-SUVen.

Snakk om å krasje festen! Det nye SUV-flaggskipet kommer sent-, brautende og uten noen som helst blygsel. Bare se på designet. Fronten er det mest kontroversielle. Her finner du G-R-I-L-L-E-N, eller nyrene, om du vil. De er så vulgære at det burde være 18-årsgrense bare for å se på dem.

Da jeg så fronten for første gang, fikk jeg hakeslepp. Jeg trodde det var en spøk. Eller verre, en tabbe som ingen hadde oppdaget før det var for sent.

Og jeg vet ikke helt hvordan det har skjedd (jeg har for eksempel ikke begynt på noen nye og sterke medisiner eller eksperimentert med narkotiske stoffer), men på et eller annet tidspunkt bestemte jeg meg bare for følgende: Den grillen passer bilen perfekt!

Den gir X7 en tilstedeværelse som overgår det meste. Vakkert? Ikke i det hele tatt. Men akkurat som nye 7-serie, er X7 en bil du ikke overser. Og slik skal det jo være, når prislappen er på litt over 1,8 millioner kroner. Da snakker vi om en velutstyrt utgave av toppmodellen med dieselmotor: X7 M50d.

Den er altså vulgær, mildt sagt kostbart, den har dieselmotor og den er så stor at et ørlite besøk innom et parkeringshus, kan få enorme konsekvenser for privatøkonomien. Unngår du å kante felgene på denne etter over 12 måneder med bykjøring, bør du få diplom.

Vi tør påstå at det norske markedet var mer eller mindre fullstendig utenfor radaren da denne bilen ble utviklet. Her er det USA som er hovedmålet.

Men har den i det hele tatt en funksjon i Norge?

16" felger, sier du? Neida, det er 20" – de ser bare skikkelig pinglete ut på en så stor bil.

Hva er nytt?

Vi har testet X7 tidligere, også. Da var det 40d. Forskjellen er altså at bilen vi har nå, er utstyrt med den råsterke 3-liters rekkesekseren med FIRE turboer. Resultatet er at du får 400 hk og mammut-aktige 760 Nm dreiemoment.

Selv med vekten på 2,5 tonn, klarer denne kjempen å suse avsted fra 0-100 km/t på bare 5,4 sekunder. Den mektige akselerasjonen blir akkompagnert av et passende grovt snerr fra motor og eksosanlegg.

Men la det ikke være tvil, når du cruiser nedover motorveien i passelig fart, er det stille som i graven i denne bilen. Her har BMW gjort en solid jobb på et svært viktig aspekt av SUV-luksusen: Lydisolering. Doble vinduer reduserer vindstøyen til det minimale, og dekkstøy er nærmest fraværende.

Hva er styrker og svakheter?

Plass, luksusfølelse og komfort er egenskapene som virkelig setter X7 høyt på ønskelisten. For å starte med plassen: Her er det tre seterader, og selv de på 1,80 meter kan bruke de to bakerste setene. Ikke bare det, mens du sitter der, har du ditt eget glasstak, egen sone til klimaanlegget, varme i setene og koppholdere.

Blå "stjernehimmel" i glasstaket. Her kan du endre farge etter eget ønske. Klart brusen kan kjøles ned – eller varmes. Såpass må det være ... Her får du mye informasjon opp i frontruta, ja. Men det fungerer helt ypperlig.

Andre seterad er justerbar, slik at du kan gi de som sitter bakerst litt mer plass til beina. Hvis tredje seterad ikke er i bruk, kan du flytte setene helt bak, lene ryggstøtten bak og virkelig nyte livet. Og om du titter opp i glasstaket kan du nyte synet av lysmønster i ulike farger. Litt tacky – og litt kult.

Luksusfølelsen er som nevnt uovertruffen. BMW er gode på opplevd kvalitet. Og i X7 har de dratt fram alle triksene i boka. Setene er fantastiske, det er varme i både midtarmlene og armlenet i dørene, du kan velge blant en rekke ulike massasjer og det er skinn så langt øyet kan se. Girkule, I-Drivehjul og startknapp i Swarovski-skåret krystall underbygger bare følelsen.

Head up displayet rommer omtrent like mye informasjon som hele Wikipedia! Det høres kanskje ikke bra ut, men det fungerer ypperlig.

Komforten tar et uvanlig kompetent understell og luftfjæring seg av. Og det gjør de på en fortreffelig måte. Blant annet med hjelp av at kamera som scanner veien foran deg, og optimaliserer bilen i forhold til informasjonen som innhentes.

Leken blir den aldri. Særlig ikke med "små" og myke 20" vinterhjul (aldri har vi sett en bil der 20" felger ser så underdimensjonerte ut). Selv om den i kjent BMW-stil har et eget sportprogram.

Den kan kjøre selv, til en viss grad. På vanlig landevei er imidlertid bilens forsøk på å styre mer irriterende en hjelpsomt, og det fungerer best å bare bruke radarbasert cruisecontrol. I køkjøring, derimot, er selvkjøringssystemet litt mer matnyttig.

Vi koster på å oss og nevne at X7 ikke gjør seg bort utenfor allfarvei, heller. Så lenge det ikke er seriøs offroading. Vi har kjørt den i en testløype som ga utfordringer veldig få av eierne kommer til å begi seg ut på, i forbindelse med lanseringen av bilen. Den taklet det imponerende bra!

Vi sliter med å finne noe vi ikke liker i interiøret på BMW X7. Det eneste er at de digitale instrumentene hverken er fine eller praktisk i denne BMW-modellen, heller ...

Hva koster den?

Ja, dette er jo det som ikke er fullt så hyggelig. Testbilen koster altså 1.853.900 kroner. Men du kan få innstegsmodellen av X7, 30d, fra 1.298.200.

Kort sagt: Dette er bil for de som har mye penger på bok (eller en svært velvillig bank).

Alt av setejustering er selvsagt elektrisk. Det er litt "knot" å få tilgang til tredje seterad. Førersetet må også justeres for at setet bak skal kunne legges ned, og det går ikke tilbake til utgangspunktet etterpå.

Hvem er konkurrentene?

I utgangspunktet er Mercedes GLS den største konkurrenten. Sistnevnte er nylig avduket i helt ny utgave – og har ambisjoner om å gjøre valget vanskelig for de få kundene som kjøper slike biler.

BMW X7 er skapt for motorveier, men gjør seg slett ikke bort utenfor allfarvei heller.

Vil naboen bli imponert?

Ja – og nei. Noen vil helt sikkert digge den, mens du risikerer å provosere såpass at det kan ende i munnhuggeri. X7 er en bil ingen er likegyldige til.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan bileierne selv fortelle hva de synes om bilen sin. Det ligger inne over 8.000 slike anmeldelser. Nesten 900 av disse omhandler BMW-modeller.

Men X7 er fortsatt så fersk på markedet, at det ikke ligger inne noen vurderinger av denne, enda. Hvis du vil legge inn en vurdering av bilen din - klikk her

Handling i Sverige er denne bilen perfekt til. Du kan få med deg nok Pepsi-Max til å dekke forbruket til en normal familie fram til sommeren 2050.

Broom mener:

Javel, vi kjøper at digre X7 ikke er en bil som glir problemfritt inn i trafikkbildet i disse miljøtider. Særlig ikke M50d – med sin voldsomme dieselmotor. Men nettopp diesel tror vi er helt riktig for en så stor og tung bil.