De to personene utøvde vold mot en person i en leilighet som førte til at personen ble sendt til sykehus, opplyser politiadvokat Tom Gjestvang ved Innlandet politidistrikt til Østlendingen.

Politiet mistenker at de er bevæpnet.

– Det har blitt nevnt et våpen. Vi har grunn til å tro at fornærmede ble slått med noe, men om det var et våpen eller en annen gjenstand er det for tidlig å si noe om. Det er funnet noe som kan ligne på et våpen, men vi er usikre på om det er et våpen inne i bildet nå, sier han til avisen.

Gjestvang sier til NTB at de foreløpig er usikre på hva som har skjedd, og at de har få detaljer å ta utgangspunkt i.

– De to er nå etterlyst, og vi avventer tilbakemeldinger, sier han.

Fornærmede er ikke avhørt. Hendelsen skjedde natt til lørdag.

