Det har slett ikke gått på skinner for svenskene så langt i Tour de Ski. Stina Nilsson måtte trekke seg etter første etappe. Fredag røk sammenlagthåpene Ebba Andersson og Charlotte Kalla ut i prologen. I semifinalen røk fire av sprinterne ut.

Maja Dahlqvist, som stort sett tok seg til alle sprintfinaler i forrige sesong, krasjet med lagvenninnen Moa Lundgren like før oppløpet og ble sist i semifinaleheatet. 25-åringen var mildt sagt frustrert i målområdet.

– Jeg begynner å bli jævla forbanna på at det skal være så mye skit nå, sier hun til TV 2.

Se situasjonen øverst i saken!

– Det har ikke vært mitt år. Jeg har falt i de tre siste individuelle løpene. Det kjennes som at ingenting går min vei. Kan det gå feil, gjør det det, sukker hun.

Dahlqvist hadde en helt annen følelse i forrige sesong.

– Er man i bedre form pleier man å holde seg unna ulykker. I forrige sesong gikk alt min vei, men nå er det tvert om, forteller hun.

Også på herresiden ble det stang ut for svenskene. Karl-Johan Westberg lå an til å gå videre til semifinale, men så begynte uhellene. Staven knakk på den siste runden. I siste sving knakk også den andre staven etter et sammenstøt med Alexander Bolsjunov. Westberg kjeftet på russeren i målområdet.

Se hva som skjedde øverst i saken!

– Det ble slett ikke som jeg hadde håpet på. Det begynte på den siste runden oppe på broen. Jeg lå som nummer to og kjente meg veldig bra. Så kom de bakfra og sparket staven min. Jeg forsøkte å fortsette å gå, men jeg var frustrert og irritert. Jeg smalt sammen med Bolsjunov mot slutten, og da røk også den andre staven, forteller han.

Til tross for at han ikke hadde staver fullførte Westberg med stil. Han holdt på å ta seg videre som lucky loser.

– Det er det som er irriterende. Jeg hadde en god kropp i dag. Det er skøytesprint. Det er min spesialøvelse. Det er én øvelse i Touren, og så blir det sånn. Det er kjedelig, sier Westberg.

Sammenlagt er Moa Lundgren beste svenske på 6. plass, 23 sekunder bak russiske Natalja Neprjajeva. Ebba Andersson ligger på 9. plass, 28 sekunder bak. Johan Häggström er den store positive overraskelsen på herresiden. Han er nummer tre sammenlagt, bare 32 sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo.