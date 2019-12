Det bekrefter West Ham.

56 år gamle David Moyes var også manager for West Ham fra 7. november 2017 og ut sesongen, men fikk ikke tilbud om videre kontrakt.

Istedenfor hentet West Ham inn Pellegrini, som nå erstattes av sin forgjenger. Moyes har tidligere ledet Everton med suksess, før han deretter har slitt med Manchester United, Sunderland og Real Sociedad.

Nå har Moyes signert for 18 måneder.

– Det er fabelaktig å være tilbake. Det føles som å være hjemme. Jeg har savnet å være her fordi jeg virkelig koste meg her. Jeg trivdes med å være rundt stadion, og jeg elsket å være en del av denne verden. Jeg savner klubben, så jeg kan ikke vente på å komme i gang, sier Moyes til klubbens nettsider.

West Ham tapte for et reservepreget Leicester lørdag. De har 19 poeng, som er ett poeng over nedrykksplass. De har kun vunnet en av sine fem siste kamper.

– Jeg tror dagens stall er bedre enn den jeg tok over forrige gang, så jeg ser frem til å jobbe med dem. Det kortsiktige målet er å få noen seirer som tar oss vekk fra feil ende av tabellen, og det er det vi skal gjøre de neste seks månedene, sier Moyes.

Første kamp er hjemme mot Bournemouth og Joshua King første nyttårsdag.