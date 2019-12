Ebba Rysst Heilmann (34) og Ari Behn (47) fant kjærligheten sommeren 2017, ti måneder etter bruddet med Märtha Louise.

Lørdag satte Rysst Heilmann for første gang ord på følelsene sine i offentligheten i et Instagram-innlegg etter kjærestens bortgang.

«Du skjøreste, vakreste, sterkeste, komplekse menneske. Jeg er alltid hos deg, min elskede Ari min. Og jeg vet du er sammen med meg resten av livet og passer og heier på meg til vi ses igjen. Jeg vet du tok vare på meg til siste slutt», skriver Ebba Rysst Heilmann (34) i Instagram-innlegget.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Rysst Heilmann.

– Hun ønsker ikke å kommentere saken utover innlegget, sier Ari Behns manager Geir Håkonsrud.

– Evig takknemlig

«Jeg er evig takknemlig for at jeg fikk være så nær deg. Evig takknemlig for at du lot meg passe på deg og kjenne hjerte ditt slå hver eneste natt i alle våre dager», skriver hun.

«Nå har hjertet ditt fått ro, men det vil banke sterkt i kroppen min for alltid. Heldigvis visste du alt dette og hvor høyt jeg elsket deg fordi jeg fortalte det til deg hver eneste dag».

«Jeg skal gjøre alt jeg lovet deg å gjøre som du fikk meg til å tro at jeg kan. Jeg skal skrive så blekk og tårer spruter. Tusen takk til alle som passer på meg. Jeg er evig takknemlig for all støtte», skriver Rysst Heilmann.

Intervjuet i 2018

Da TV 2 intervjuet Rysst Heilmann og Ari Behn om forholdet i 2018 beskrev hun det som rolig og trygt.

– Han går rundt og vil høre på jazz, mens jeg sitter og skriver eller syr. Det er veldig fint, sa hun i intervjuet.

Paret har for det meste holdt lav profil, og holdt seg unna offentligheten.

– Vi har vårt forhold, og det har ikke offentligheten så mye med, fortalte hun til God kveld Norge.

Ebba Rysst Heilmann er fra Moss, i likhet med Ari Behn.

Det var i forbindelse med et boktreff i Oslo i februar 2019, hvor Ari Behn intervjuet bokaktuelle Mikael Persbrandt, at paret første gang viste sin kjærlighet til hverandre.

Etter intervjuet var ferdig gikk Behn ned fra scenen og kysset Rysst Heilmann foran 100 publikummerne i salen.