2019 går mot slutten – og vi benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det redaktør Knut Skogstad sin tur. Her er hans historie:

– Bytte bil, ja. Da har du vel tenkt å kjøpe elbil, du også?

Det er i starten av 2019, jeg sitter og prater med en kamerat og samtalen dreier inn på noe den ofte gjør: Nemlig bil. Og mer konkret: At det nå er på høy tid å bytte ut familiebilen vår, en ti år gammel Ford S-Max.

Den har vært med i mange flere år enn jeg hadde sett for meg da vi kjøpte den. Da hadde vi fått to unger med bare 16 måneders mellomrom. Det betydde tvillingvogn og behov for mye plass.

"Vi kan jo ha den et par-tre år, maks", tenkte jeg. Men så gikk bare tiden. Med mye jobbing i Broom, med et gammelt murhus som ble et litt større (nei, forresten – mye større) prosjekt enn planlagt, med alt annet som skjedde. Og mens de andre i Broom byttet bil stadig vekk, sto den samme, hvite S-Maxen på gårdsplassen vår.

Men tilbake til utgangspunktet: Elbil? Joda, der er veldig mange gode argumenter for å kjøpe det i Norge i 2019. Men det var likevel ikke planen min. Mer om det senere.

Bilopplevelser jeg aldri vil glemme

I år er det ti år siden vi gikk på lufta første gang med Broom. Når jeg nå sitter på hytta og tenker tilbake, har de årene gått utrolig fort. Det gjelder også det siste, som snart er over.

Igjen har jeg vært så heldig å ha et supert år på jobb. Macen min og jeg har jobbet tidlig og sent. På flyplasser og fly, i hotellrom, i bakseter, på ladestasjoner og foran peisen på hytta. Jeg har fått kjøre nesten 50 nybiler. Jeg har reist til en rekke steder og fått møte mange interessante mennesker. Og jeg har hatt noen bilopplevelser jeg aldri vil glemme.

Det har vært mange lange dager på jobb (stor takk til en tålmodig familie), mange utfordringer og noen bekymringer. Men også mye glede over å få jobbe i Broom, sammen med kolleger som vil akkurat det samme som meg: Å lykkes med det vi driver med, lage en nettside som betyr noe for leserne våre, med artikler som blir lest og skaper engasjement. Som underholder, gleder - og noen ganger sikkert også provoserer.

Jeg har kjørt mye elbil også, her er en av turene som gikk til fjells

En ikke helt uvanlig situasjon, Her jobber jeg på et fly.

Ta ekstremt godt vare på merkevaren

"Her er billettene til Rolls-Royce-turen. Vi sees på Gardermoen"

E-posten kom fra BMW (Hei, Marius!) som inviterte til besøk hos selveste Rolls-Royce. Jeg har egentlig aldri vært så veldig opptatt av bilene deres, men jeg har vært fascinert av fenomenet Rolls-Royce. Det å skape en merkevare som er noe helt for seg selv, som blir brukt som et begrep også i mange andre bransjer. Lager du de beste klokkene, da er du klokkebransjens svar på Rolls-Royce. De beste restaurantene? Restaurantenes svar på Rolls-Royce. Og så videre.

Å skaffe seg en slik posisjon er utrolig krevende. Samtidig som det er veldig lett å miste den. Det har også blitt stadig tøffere å være Rolls-Royce. Alt de driver med er åpent og gjennomsiktig. Konkurrentene kan i prinsippet gjøre akkurat det samme som dem. Da gjelder det å ta ekstremt godt vare på merkevaren sin og ta de riktige valgene. Hver gang.

Bli med til fabrikken: Her lager de verdens mest eksklusive biler

Rolls-Royce i Goodwood, her et showroom som brukes til kunder.

Vært et lykketreff

Å få bli med inn i det "aller helligste", i fabrikken til Rolls-Royce i Goodwood er kjempeinteressant. Mest av alt fordi det så tydelig viser at også denne suksessen handler om mennesker. Alt fra vår ekstremt kunnskapsrike, engasjerte og tørrvittige guide, til de vi får møte underveis på "gulvet". Hyggelige, smilende, dypt konsentrerte. Det er alle disse dyktige fagfolkene som gjør Rolls-Royce til Rolls-Royce. Som gleder seg over kresne og kravstore kunder, fordi det gir dem muligheten til å få strekke seg enda litt lenger.

Mange var skeptiske da BMW tok over Rolls-Royce. Men så langt har det vært et lykketreff. Kombinasjonen av tysk grundighet og metodikk, sterke tradisjoner og flinke fagfolk. Den fungerer som det skal og sørger for at Rolls-Royce klarer å opprettholde en posisjon alle andre bare kan misunne dem.

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset...

Store omveltninger i Norge

I år har jeg også møtt et bilmerke som er i en ganske annen posisjon. MG, som 14 år etter at de gikk konkurs, nå er på vei tilbake til Norge. De inviterte til pressemøte i Belgia, der de la fram planene sine om Norges-lanseringen, samtidig som jeg fikk kjøre den nye elbilen ZS EV.

MG er nå eid av den kinesiske bilgiganten SAIC. Det gjør dette ekstra interessant. Flere kinesiske bilmerker er nå på vei til Norge. Alle vil neppe lykkes, men uansett hvordan dette går, vil de endre markedet. Nye merker kommer inn, andre vil forsvinne. Elbilbølgen vi nå er godt i gang med betyr større omveltninger enn vi har sett siden det norske bilsalget ble frigjort.

Apropos elbil: Jeg er en av dem som mener norske politikere har blitt litt bondefanget her. Jeg er også sterkt skeptisk til at politikere vedtar at det bare skal selges nullutslippsbiler i Norge om fem år – og ikke lar det være opp til markedet selv å bestemme.

Det er også ganske rart å kunne suse inn til Oslo i kollektivfeltet de gangene jeg kjører elbil, mens det står vogntog fra Øst-Europa med gammel dieselteknologi i køen og spyr ut eksos. Miljøvennlig? Nei, ikke veldig.

Les mer om MGs nye elbil her

På tur til Belgia for å kjøre ny MG. De nye kinesiske eierne spiller også på merkets røtter og hadde med seg klasiske biler på lanseringen.

Satt og smilte for meg selv

Nok klaging. Jeg har hatt mange fine bilopplevelser i år. En av dem var da jeg kjørte AMG GT Roadster på vei til bursdagsfeiring til en god venn og nabo (Hei, Haakon!). Først litt motorvei, så på svingete og morsomme veier fra Fredrikstad til Hvaler, med taket nede. En av de turene der veien, omgivelsene og bilen bare smelter sammen. Jeg satt og smilte for meg selv og ønsket mest av alt at denne turen aldri skulle ta slutt.