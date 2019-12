Følg sprinten i vårt livesenter fra kl. 11.20!

Sju av ti norske herreløpere tok seg videre fra sprintprologen in Lenzerheide. Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Didrik Tønseth røk ut.

Det er snart fire år siden VM-gullvinner Holund tok seg videre fra en prolog.

Likevel var han tydelig skuffet etter 57. plassen.

– Jeg er like oppgitt over meg selv hver gang det kommer til sprint. Det er mye vilje, men det blir bare kaving og dårlig skigåing. Da havner jeg langt ned på listen som vanlig, sukker Holund.

– Har gitt opp

Han har ingen tro på at han vil løse sprint-koden med det første.

– Nei, nå har jeg jobbet med dette i ti år. Nå har jeg gitt opp. Nå er det bare å komme seg til Italia for enkeltstart og distanseløp, forteller Holund.

Didrik Tønseth er heller ikke et fartsfantom på korte distanser. Trønderen innrømmer at avstanden frem til de beste i sammendraget begynner å bli stor.

– Om den ikke er for stor, så er den i hvert fall stor. Og den blir mye større i dag. Jeg må gå fort i de to løpene i Toblach, analyserer Tønseth.

28-åringen valgte å løpe terreng-EM i Portugal i begynnelsen av desember. Det likte trener Eirik Myhr Nossum dårlig. Siden har Tønseth vært en skygge av seg selv. Byåsen-løperen ble nummer 49 på 15 km i Davos. På åpningsetappen i Tour de Ski endte Tønseth på 17. plass.

– Jeg skulle ønske jeg var i litt bedre form, det skulle jeg. Det startet veldig bra på Beitostølen og i Ruka. Så har det vært under pari etter det, sier Tønseth.

– Kanskje løpingen har tatt knekken på formen

Han mener formsvikten kan ha en naturlig forklaring.

– Kanskje jeg aldri burde dratt til Portugal. Jeg lå syk i en uke før Portugal. Etter det har det ikke vært så bra som jeg håpet det skulle være. Kanskje det er løpingen som har tatt knekken på formen, smiler han.

Johannes Høsflot Klæbo var raskest på søndagens sprintprolog i Tour de Ski. Pål Golberg og Erik Valnes fulgte opp med henholdsvis 5.- og 6.-plass.

Martin Løwstrøm Nyenget fullførte som nummer 16. To plasser bak fulgte Jan Thomas Jenssen, mens Simen Hegstad Krüger sikret avansement med en 20.-plass.

Emil Iversen sørget for at seks nordmenn er klare for utslagsrundene. Trønderen ble nummer 23. De 30 beste gikk videre.