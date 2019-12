TV 2 møter en lattermild operasjonsleder på telefonen etter å ha bedt om informasjon om en hendelse fra Nardo i Trondheim natt til søndag.

En mann hadde nemlig sett seg lei støyet til naboens nachspiel som dro ut i de tidlige morgentimene. Etter å ha ufrivillig hørt på Whitney Houstons «I will always love you» i to timer på repeat, på fulle høytalere, fikk han nok og ringte politiet.

– Han orket ikke mer, og ba politiet om hjelp til å få det avsluttet. Han fortalte også at han var usikker på om naboen hadde kjærlighetssorg eller om det var et forsøk på å imponere noen, ler operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

Politiet ble varslet om etterfesten rett etter klokken 6 søndag morgen.

– Når patruljen kom frem hadde naboen bytta band, og da var det i stedet The Eagles som spilte for full guffe, sier operasjonslederen.

Leiligheten fremstod folketom, men patruljen fikk til slutt kontakt med en som lå og sov.

– Da fikk vi skrudd av musikken slik at naboen endelig kunne få fred. Vi fikk dessverre aldri avklart om det dreide seg om kjærlighetssorg, sier operasjonsleder Johansen.