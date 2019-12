Ole Gunnar Solskjær har igjen fått litt sving på Manchester United, som kun har tapt én kamp i ligaen siden starten av november.

Manchester United er også bare ett poeng bak Chelsea på fjerdeplassen som gir spill i Champions League kommende sesong. I tillegg er de i semifinalen i Ligacupen og klare for utslagsrundene i Europaligaen.

Solskjær har tidvis i høst vært under hardt press, og det ble ikke mindre spekulasjoner av at Mauricio Pochettino ble tilgjengelig etter å ha fått sparken i Tottenham.

– Det er strålende at han har klart å snu det, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre etter lørdagens 2-0-seier over Burnley.

– United og Solskjær må bare slutte å høre på alle som skal mene og konkludere etter annenhver kamp, mener Myhre.

Selv om ikke alle konklusjonene når Solskjær, påpeker TV 2-eksperten at Manchester United-manageren ofte må svare på kritiske spørsmål.

– Han blir konfrontert hvis de ikke vinner hver eneste kamp. Jeg tenker klokkeklart at han kommer til og må få tid, for dette er et prosjekt der de har gått litt tilbake til røttene, i hvert fall bort fra det de har gjort de siste fem sesongene. Det kommer til å ta tid og det kommer til å svinge. Det er det ingen tvil om. Hvis ikke Solskjær i hvert fall får frem til sommeren til å vise progresjon, synes jeg det vil være en dårlig beslutning av styret, sier Myhre.

Myhre er imponert over mye av det United viste mot Burnley på Turf Moor.

– Vi sier hele tiden at det er en vanskelig bortematch, men Manchester United har vist at den ikke er så vanskelig. De tapte første gang de var der da Burnley hadde rykket opp til Premier League, men så har de vært der ti ganger uten å tape. Det var en sliteseier, for det er vondt å møte Burnley. United har mange unge spillere som til tider ble sparket ned. At de klarer å matche det, synes jeg er veldig bra, sier TV 2s fotballekspert.

Neste kamp for Manchester United er borte mot Arsenal første nyttårsdag. I intervju med TV 2 etter seieren over Burnley ser Solskjær lyst på et nytt år.

– Jeg er alltid positiv og optimistisk. 2020 høres ut som et tall som passer meg veldig bra, så det skal vi sørge for blir et veldig bra år, sier en blid Solskjær, som spilte med drakt nummer 20 i Manchester United.