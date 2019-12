Lørdag ble det meldt at et småfly hadde styrtet i byen Lafayette i Louisiana, USA.

Fem personer ble bekreftet omkommet etter styrten, og senere lørdag kveld kommer det frem at en av de omkomne er sportsreporteren Carley McCord.

McCord jobbet som reporter for kanalen WDSU-TV, og har også vært reporter for ESPN.

På vei til kamp

McCords ektemann, Steven Ensminger Jr., bekrefter at hun var om bord på flyet og at hun er blant de fem som omkom. Det melder AP.

Flyet var på vei til en amerikansk fotballkamp, der McCords svigerfar Steven Ensminger er trener for ett av lagene.

– Vi er knust over tapet av et så utrolig talent og verdsatt medlem av WDSU-familien vår, sier WDSU-sjef Joel Vilmenay i en uttalelse til AP.

Carley McCord, LSU coach's daughter-in-law, killed in Louisiana plane crash

Styrtet på parkeringsplass

Vitner forteller at flyet styrtet på en parkeringsplass ved et postkontor før det skjente videre ut i en åker, to kilometer fra flyplassen.

På parkeringsplassen traff Piper Cheyenne-flyet en bil som gikk opp i flammer, og flere strømledninger ble kuttet, noe som førte til at hele området mistet strømmen.

Det lokale brannvesenet bekrefter at fem personer mistet livet. En av passasjerene overlevde, og tre personer på bakken ble skadd, blant dem to ansatte på postkontoret.