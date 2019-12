West Ham bekrefter at manager Manuel Pellegrini har forlatt klubben. Det skjer like etter 1-2-tapet for Leicester lørdag kveld.

– Det er med stor skuffelse at vi har kommet frem til denne avgjørelsen. Manuel er en gentleman, og det har vært en sann glede å jobbe sammen med en av hans kaliber, sier klubbeier David Sullivan i pressemeldingen.

Pellegrini, som tidligere har ledet klubber som Villarreal, Real Madrid, Málaga og Manchester City, forlater West Han på 17. plass, kun ett poeng over nedrykksstreken.

Det er ikke klart hvem som tar over for Pellegrini, som har hatt West Ham-jobben siden han ble ansatt i fjor sommer. Den første sesongen endte med en tiendeplass.

– Det er blitt tydelig at det trengs en forandring for å få klubben tilbake på rett kjøl med tanke på ambisjonene for denne sesongen. Vi følte at det var nødvendig å reagere nå for å gi den nye manageren så mye tid som mulig for å oppnå målet, sier Sullivan.

Neste kamp for West Ham er hjemme mot Joshua King og Bournemouth første nyttårsdag, før Gillingham er motstander borte i FA-cupens tredje runde fem dager senere.