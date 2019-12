Burnley - Manchester United 0-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Manchester United tok en viktig 2-0-seier mot Burnley etter scoringer av Anthony Martial og Marcus Rashford lørdag kveld.

– Det er en type prestasjon som har vært savnet av Manchester United denne sesongen. Det var voksent og solid duellspill og kvalitet på topp. Skal du vinne på Turf Moor, skal det være litt møkkete, tungt og røft, og det var United forberedt på. Derfor er det fortjent at de er med i kampen om topp fire, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Ole Gunnar Solskjærs menn er nå bare ett poeng bak den viktige fjerdeplassen til Chelsea, som møter Arsenal søndag.

– Det føles kjempegodt. Det var en veldig god kamp i forsvaret, og vi skapte problemer for dem. Første omgang var mye bedre enn den andre når vi hadde ballen, men jeg er stolt av andre omgang, for vi forsvarte oss mot et ekkelt lag å spille mot, sier Solskjær til TV 2 etter seieren.

– Vi har fått litt kritikk for kampene mot såkalt lettere motstandere, men ingen kamper i Premier League er lette. Dette var heller ingen lett kamp. Vi forsvarte oss fantastisk godt. Jeg er kjempefornøyd, sier kristiansunderen.

Stolpetreff for Rashford

Manchester United hadde god kontroll på Burnley i første omgang. Etter 19 minutters spill var de også nær ved å ta ledelsen da Marcus Rashford hadde et skudd i stolpen fra 20 meters hold.

Drøyt halvtimen inn i kampen var det Anthony Martials tur til å få en kjempesjanse, men franskmannens avslutning fra kloss hold ble reddet på streken av Phil Bardsley.

Like før pause fikk Martial en ny mulighet til å gi United ledelsen, og denne gangen skulle United få hjelp av vertene. Charlie Taylor mistet ballen i farlig posisjon til Andreas Pereira, som satte opp Martial. Franskmannen gjorde ingen feil alene med Nick Pope og sørget for 1-0-ledelse til pause.

Annullert mål for Rashford

I første halvdel av andre omgang hadde Martial flere gode muligheter til å score flere, blant annet med en ball i mål som ble annullert fordi han var litt for tøff i duellen med Burnleys forsvarsspiller. Han var også alene gjennom, men klarte ikke å komme til en ordentlig avslutning.

Mot slutten av oppgjøret var det Burnley som presset på for utligning, men de klarte ikke å sette David De Gea på de største prøvene.

I stedet kontret Manchester United inn 2-0 ved Marcus Rashford på overtid. Spissen rundet Nick Pope og skled, men klarte å få pirket ballen i mål.

Burnley ligger på 13. plass etter lørdagens 0-2-tap for Manchester United.