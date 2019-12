Pleieren selv sier at det hele var en spøk, ifølge kanalen.

Hendelsen skjedde under et felles sosialt arrangement, og det var pleierens kollegaer som varslet.

Pleieren skal først ha truet en høyrøstet pasient med teipen. Da pasienten fortsatte å være like høylytt skal pleieren ha hentet en teiprull fra vaktrommet og festet teipen over pasientens munn.

Både kommunen og pleieren granskes nå av fylkeslegen.

– De meldingene vi har fått til nå, tilsier at dette er veldig alvorlig. Her dreier det seg om en bruker som har et særdeles behov for omsorg. Nå innhenter vi informasjon fra helsepersonellet før vi vurderer hele saken, sier fylkeslege Karin Müller Mikalsen til NRK.

Pleieren sier til NRK at hun alltid har hatt et godt forhold til pasienten, og at det hele var en spøk.

Hun jobber ikke lenger ved institusjonen. Kommunen vurderer å politianmelde hendelsen.

