Norwich - Tottenham 2-2

En sen straffescoring av Harry Kane reddet ett poeng for Tottenham borte mot Norwich, men 2-2 mot laget på sisteplass i Premier League var uansett en skuffelse for Spurs.

På de siste sju kampene i alle turneringer står Tottenham med kun tre seirer. Like mange har endt med nederlag.

– Det begynner å bli en trend at de starter tregt. Det ser ikke ut til at de har en veldig god plan fra start. Først når de har ryggen mot veggen og må, greier de å skape ting, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Tottenham ligger på femteplass på tabellen, to poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-plass. Chelsea har imidlertid én kamp til gode. Wolverhampton på sjetteplass ligger på like mange poeng som Tottenham og har også én kamp til gode.

Annullering etter VAR-sjekk

Mario Vrancic hadde sendt Norwich i ledelsen etter 18 minutters spill etter at Emi Buendia hadde rappet ballen fra Juan Foyth. Vrancic fikk tid og rom til å prikke inn 1-0 fra like utenfor 16-meteren.

Drøyt halvtimen inn i oppgjøret jublet Teemu Pukki for det han trodde var kveldens andre Norwich-mål, men finnens mål ble annullert for en hårfin offside etter en VAR-sjekk.

Ti minutter inn i andre omgang fikk Tottenham et frispark like utenfor 16-meteren som ble tatt av Christian Eriksen. Den tidligere Ajax-spilleren satte ballen bak Tim Krul til 1-1 via hodet til Alexander Tettey.

Komisk selvmål av Aurier

Det tok ikke mange minuttene før Norwich var tilbake i ledelsen, for etter drøyt timen spilt var Serge Aurier uheldig da han satte ballen i eget nett.

– Det er et komisk selvmål, for Serge Aurier er det ingenting som er morsomt med det, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween.

Med sju minutter igjen av ordinær tid banket Harry Kane inn 2-2 på straffespark etter å ha skaffet forsøket fra ellevemeteren selv etter Christoph Zimmermann uvørne takling.

Norwich ligger sist i Premier League med seks poeng opp til trygg grunn.

– Norwich har vært et greit bekjentskap, og det er kjekt å ha de tilbake, men jeg er stygt redd for at det blir med den ene sesongen, sier Thorstvedt.