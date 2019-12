Klokken 11.00 lørdag formiddag mottok Hovredningssentralen i Nord-Norge et mayday-signal fra fiskefartøyet «MS Fay» nordøst for Honningsvåg.

Fartøyet var i ferd med å synke, og mannskapet måtte evakuere.

De 12 personene om bord ble hentet opp av vannet og fraktet trygt til Scandic Hotel i Honningsvåg.

– Null styring

Klokken 13.25 meldte HRS at båten hadde gått til bunns.

Nå forteller skipper Ken Åke Grahn om de dramatiske minuttene som utspilte seg.

Han og resten av mannskapet om bord holdt på å sette line da de fikk strømstans på samtlige motorer.

– Vi hadde null styring på båten, og den begynte å krenge og gå sin egen vei. Vi hadde blackout på alt, og det kom vann inn i båten, sier han til TV 2.

Mannskapet stengte alle dører og kom seg opp i styrhuset.

– Vi måtte bare forlate båten, for det gikk ganske fort, sier Grahn.

Evakuerte

Etter å ha fått kontakt med HRS, kom de 12 personene seg om bord i to redningsflåter. Skipperen fyrte opp et nødbluss og ventet på at hjelpen skulle komme.

– Vi har øvd på å evakuere, og det er jeg veldig glad for. Når alle var kommet opp i styrhuset, gikk det ikke lang tid før vi hadde fått på oss redningsdraktene, sier Grahn.

Til tross for de dramatiske omstendighetene, forteller skipperen at han aldri var redd.

– Da jeg fikk alle opp i styrhuset, var jeg helt sikker på at det ville gå fint.

– Får oss en støkk

Etter en stund kom redningshelikopteret, og to og to ble heist opp. Mannskapet ble deretter fraktet inn til land i Honningsvåg.

– Det var greit å komme på land. Vi ble tatt veldig godt i mot, og fikk hente ut nye klær på en sportsbutikk. Servicen har vært helt på topp, så vi kunne ikke hatt det bedre, sier skipperen.

Ingen av de 12 personene ble skadet, og hadde behov for helsehjelp.

– Vi får oss en støkk når noe sånt skjer, men det gikk bra.

Alexander Kjølseth er fartøysjef på Seakinghelikopteret som bisto i redningsaksjonen. Han forteller at når de får melding om at en forliser i Barentshavet, så vet de at det er dramatisk.

– Hele crewet forstår at det er alvor, sier Kjølseth til TV 2.

Store bølger

45 minutter etter at de mottok mayday-signalet var helikopteret på plass ute i havet.

– Det var god sikt, men sterk vind opp mot liten storm og relativt store bølger rundt havaristen, sier fartøysjefen.

Redningsmann Lars Oven Pettersen roser mannskapet på båten.

– I slike oppdrag er bekymringen størst når man er på vei ut. Hva møter oss der ute? Men i dag fungerte samarbeidet svært godt, og alle de 12 om bord hadde kommet seg over i flåten. Havaristen skal ha ros for å ha gjort mye riktig når det først gikk galt, sier Oven Pettersen.