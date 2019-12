Newcastle - Everton 1-2

Dominic Calvert-Lewin ga Everton ledelsen, før Fabian Schär utlignet, men med sitt mål nummer tre på to kamper under manager Carlo Ancelotti sikret Calvert-Lewin en 2-1-seier over Newcastle på bortebane lørdag.

Dermed har Ancelotti, som fikk sparken i Napoli tidligere denne måneden, fått en drømmestart på jobben som Everton-sjef. Italieneren står nemlig med to strake seirer.

Seieren på St. James' Park kommer bare to døgn etter 1-0-seier over Burnley hjemme.

– Ancelotti har fått ny glød inn i laget. Spillerne kjemper og vil vise seg frem. Du får alltid litt ekstra når en manager tar over, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Ancelotti har en imponerende merittliste og har ledet klubber som Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid og Bayern München. Nå handler det om å få skikk på Everton, som ikke har klart å utfordre de seks etablerte topplagene de siste sesongene, til tross for enorm pengebruk.

– Han er en fyr som alle ser ut til å like. Han er en spillernes mann. Han prøver å være venn med spillerne og hente ut det beste av dem. Han er ikke «en rigid system-fyr». At han trener Everton … Han har aldri trent et så dårlig lag. Det høres litt brutalt ut, men han er vant til øverste hylle. Det er en utfordring for han også at laget ikke er i toppklasse i den divisjonen de spiller, mener Erik Thorstvedt.

Ancelotti ble den permanente erstatteren til Marco Silva.

– Vi snakker om at vi ikke så ansettelsen av Ancelotti komme, men med den entusiasmen og gløden han viser har han vært en herlig åpenbaring for Everton, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Everton gikk forbi Newcastle med lørdagens 2-1-seier og er nå oppe på en tiendeplass i Premier League. Det er fire poeng opp til sjetteplass. Newcastle ligger på ellevteplass med dårligere målforskjell enn Everton.

Nå venter langt tøffere utfordringer for Ancelotti og Everton, som første nyttårsdag møter Manchester City borte, før Liverpool er motstander i FA-cupens tredje runde fem dager senere.