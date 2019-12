Simen Hegstad Krüger som ble nummer ti på fellesstarten da Sergej Ustjugov vant foran Johannes Høsflot Klæbo og Aleksander Bolsjunov, forteller at det var kaos underveis i løpet.

– Det var en slåsskamp ut av en annen verden der ute. Jeg havnet langt bak midtveis, så det var ikke noe særlig å gå rundt der i feltet. Jeg er glad jeg kom såpass godt ut av det, for jeg var redd jeg kunne havnet skikkelig bakpå. Det var mye armer og bein i feltet baki der, sier 26-åringen til TV 2.

– Det er synd. Jeg føler det ikke var en verdenscup verdig med en fellesstart i en sånn løype. Det var såpass mye klabb og babb at det ikke er mye som ligner på skigåing inni der, men jeg kom meg heldigvis frem, men jeg brukte litt vel mye krefter på klabb og babb til at jeg hadde kreftene jeg trengte for å være med Ustjugov, sier Simen Hegstad Krüger til TV 2.

Kritiserer dårlige skiløpere

Lyn-løperen mener flere dårligere skiløpere gikk i veien. Underveis i løpet så man flere ganger at løpere måtte stoppe opp i motbakkene.

– Det er mange som vil frem, koste hva det koste vil. Uten å nevne navn, er det noen som neppe er der når det skal avgjøres, men som er ivrige på å stake seg frem. Etter hvert fant jeg også ut at jeg måtte være litt mer frekk enn det jeg egentlig liker å være, for det nytter ikke å være gentleman. Jeg måtte spisse albuene. Jeg skjønte det litt sent, for jeg hadde gitt fra meg litt mange plasser, så det koster nok litt mye krefter og jeg hadde ikke helt det stenget jeg trengte når det skulle avgjøres, sier Krüger.

Emil Iversen støtter landsmann og kollega Krüger.

– Det er ikke vits. De kan holde seg bak der, gjøre det villig og prøve å ha litt mer til gode, for vi vet at det blir gått til slutt uansett. De beste er der gang på gang. De glemmer det. Halvparten av dem tror de kunne vunnet i morgen også. I dag handlet det bare om ikke å tape og ikke ødelegge staver og ski. Jeg er kjempefornøyd med løpet, sier Iversen.

– Veldig mange fiender

Jan Thomas Jenssen som gikk sin første Tour de Ski-etappe, mener de andre løperne gikk over streken.

– Det var et komplett kaos fra ende til annen. Det handlet om å være helt gal for å komme seg opp i toppen. Man måtte slippe alle hemninger og ta vare på de som var norske. De andre måtte man brøyte seg gjennom for å komme opp, forteller Jenssen til TV 2.

– Det var veldig mye armer og bein. Og det var veldig mange fiender. Det er ingen som tar så jævla mye hensyn akkurat. Da kan man ikke gjøre det tilbake. Det er «survival of the fittest».

Klæbo ikke like kritisk

Johannes Høsflot Klæbo lå mye i tet og synes det gikk bedre enn de andre norske skiløperne.

– Det var veldig tett og det ble en del tråkking på staver. Så disse stavene her skal byttes og så skal jeg finne frem noen nye. Jeg synes egentlig det var ganske greit, det var noen parti der man kunne gå forbi og noen der det var i det smaleste laget for å passere noen. Det gikk fort på slutten og den beste mannen vant, sier Klæbo.