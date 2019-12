Fredag ble det kjent at håndball-EM kunne stå i fare for Magnus Abelvik Rød. En vond hofte kunne sette en stopper for høyrebacken og han ble i dag sjekket av landslagets fysioterapeut Harald Markussen.

– Det er en støtskade i hofta som har kommet av at han har smelt i gulvet tre ganger på kort tid. Vi skal følge han tett opp de neste dagene og fram mot samling. Det var en positiv undersøkelse og vi er optimistiske, sier Markussen til TV 2.

Nå venter en periode med hovedsakelig gradert øvelsesbehandling for Abelvik Rød, og landslagsteamet tar ingen unødvendige sjanser.

– Vi tar ingen 100 prosent avgjørelse basert på førstegangsundersøkelsen. Man har aldri noe garanti, men det ser veldig positivt ut.

Norges første kamp i EM er mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. Med i Norges pulje er også Frankrike og Portugal. Gruppespillet spilles i Trondheim.