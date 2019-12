Therese Johaug vant oppskriftsmessig åpningsetappen i Tour de Ski, men jenta fra Dalsbygda var langt fra like suveren som tidligere i sesongen.

I mål var hun «bare» 12,3 sekunder foran Heidi Weng. Ebba Andersson og Ingvild Flugstad Østberg fulgte hakk i hæl.

Weng skjønte tidlig at det ikke nyttet å holde tempoet til Johaug.

– Jeg var veldig stiv etter to runder. Da tenkte jeg: «Å herlighet. Nå kommer jeg til å få svi noe voldsomt». Jeg klarte å bite meg fast i gruppen på fire. Det ble noen småluker på bakketoppene, men jeg skled det inn. Jeg skjønner ikke selv at jeg klarte det. Det er helt vilt. Jeg var skikkelig stiv, men det holdt. Jeg skjønner ingenting, sier Weng.

– Lenge siden det har vært så gøy

28-åringen strålte som en sol i målområdet.

– Akkurat i dag er jeg veldig fornøyd. Jeg har ikke ord. Det er nesten så jeg er på gråten. Jeg var så stiv at jeg ikke skjønner at jeg klarte det. Det er helt utrolig. Det var skikkelig gøy. Det er lenge siden det har vært så gøy, smiler Weng.



Også Astrid Uhrenholdt Jacobsen imponerte på 10-kilometeren. Hun kom i mål på 5. plass, 24 sekunder bak Johaug.

– Jeg hadde veldig gode ski. Jeg håper at det var den gjennomkjøringen jeg trengte for å komme i gang. Jeg synes ikke kroppen min var veldig bra, men jeg tipper det kommer seg. Det er oppløftende at jeg henger med tetgruppen på en dag som ikke er spesielt bra. Nå må jeg bare holde koken. Jeg skal være bra skikket til sprintene. Der føler jeg meg tryggere enn på mange år, forteller hun.

Jacobsen blir ikke skremt av avstanden frem til Johaug.

– Jeg er en av dem som aldri har tenkt at det er umulig å slå Johaug. Vi får ta ett løp av gangen og gjøre vårt beste, sier Jakobsen.

Fikk ros av Northug og Skinstad

Det var ikke bare Weng som strålte i målområdet. Også Ingvild Flugstad Østberg var overrasket over egen prestasjon.

– Det er den beste 4. plassen jeg noen gang har fått. Jeg er veldig fornøyd med løpet. Jeg ble litt paff ute i løypen. «Kan det gå så bra», tenkte jeg. Det var en skikkelig positiv opplevelse.

Hun fikk ros får måten hun gikk på av kommentatorene Åge Skinstad og Petter Northug. Det synes Østberg er stas.

– Det er sånne ting jeg setter ekstra stor pris. Det var det jeg prøvde å tenke på før løpet. Jeg setter pris på å høre det fra to legender på hver sin måte, humrer hun.