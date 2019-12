Svensk politi fortsatte lørdag letingen etter Eirin Mikkelsen (43), som forsvant fra Landskrona i Skåne julaften.

– Søket i vannet med hjelp fra Kystvakten fortsetter også i dag. Det letes med dykkere i området rundt Skeppsbron, sier talsperson Katarina Rusin i politiregion Syd til TV 2.

Politiet bruker en drone i søket etter kvinnen. Fredag opplyste politiet at de mistenkte bortføring, og sa at de ikke hadde funnet noe som tydet på at hun forsvant frivillig. De har heller ikke bevis som tyder på at 43-åringen er bortført.

– Saken har fremdeles status som en kidnappingssak, men vi har ikke noe konkret holdepunkt for at hun skal ha blitt bortført. Det er fremdeles ikke noen som er pågrepet eller mistenkt i saken, sier Rusin til TV 2.

Dykkere i havnen lørdag. Foto: Finn Erik Robstad/TV 2

Det er ventet at politiet vil gi ytterligere kommentarer i løpet av lørdag ettermiddag.

Sist observert klokken 23 på julaften

Den norske kvinnen var julaften sammen med en mann på en pub i Landskrona. Politiet har tidligere opplyst at hun ble sist sett i 22-tiden ved kaien Skeppsbron, der en del skyssbåter legger til.

– Siste observasjon av den norske kvinnen er ifølge vitner satt til klokken 23 på julaften, sier Rusin til TV 2.

Politiet opplyste fredag at dykkere lørdag ville søke i sjøen ved der kvinnen sist ble sett. Også torsdag og fredag søkte dykkere i sjøen.

Politiet opplyste fredag til TV 2 at de har beslaglagt kvinnens mobiltelefon, som ble funnet i hennes eget hjem.

Bergens Tidende meldte fredag at politiet har avhørt en mann med relasjon til kvinnen, men vil ikke kommentere hva slags relasjon. Mannen er ikke pågrepet eller formelt mistenkt.

(TV 2/NTB)