Åpnet dørene til ære for Ari Behn: – Han var en elsket gjest

KONDOLANSER: Ari Behn var en populær gjest på tradisjonsrike Theatercaféen i Oslo.

Theatercaféen i Oslo er stengt i romjulen, men gjorde et unntak for å legge ut en konolanseprotoll for Ari Behn.